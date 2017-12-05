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    СК подключился к расследованию авиакатастрофы в Абхазии после сюжета НТВ. Абхазия, авиационные катастрофы и происшествия, Следственный комитет. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСК подключился к расследованию авиакатастрофы в Абхазии после сюжета НТВ

    СК подключился к расследованию авиакатастрофы в Абхазии после сюжета НТВ

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    СК подключился к расследованию авиакатастрофы в Абхазии после сюжета НТВ

    СК подключился к расследованию авиакатастрофы в Абхазии после сюжета НТВ

    СК подключился к расследованию авиакатастрофы в Абхазии после сюжета НТВ

      Громкая история из Абхазии, где в авиакатастрофе пострадали туристы из Подмосковья, получила продолжение. После того, как в эфире НТВ вышел сюжет о семье Дьякончук, к расследованию подключились и российские правоохранители.

      Сотрудники СК намерены пообщаться с путешественниками, которые серьезно пострадали во время жесткой посадки легкомоторного самолета, и выяснить все детали инцидента. Произошел он летом: супруги вместе с 17-летним сыном решили отправиться на воздушную экскурсию. Во время полета пилот совершил опасный маневр. В результате женщина и подросток вылетели из салона.

      Они чудом остались живы, но получили серьезные травмы. Необходимы средства на лечение и реабилитацию. Но пока виновные не установлены — выплат быть не может, сетует Андрей Дьякончук.

      Андрей Дьякончук, муж пострадавшей: «Я пришел, мы поговорили, посмотрели документы. Вот я написал заявление в СК о разбирательстве дела с надеждой, что все-таки СК РФ поможет своим гражданам разобраться в этой непростой ситуации».

      Андрей Дькончук намерен добиться самого сурового наказания для тех, по чьей вине пострадали его сын и супруга.

      Добавим, что спустя месяц после этого происшествия произошло аналогичное ЧП. Во время такой же экскурсии погибли трое человек — два российских туриста и пилот. Легкомоторный самолет принадлежал той же абхазской фирме.

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