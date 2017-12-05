Поклонника ЗОЖ из Подмосковья задержали за контрабанду допинга

Спортсмена, который пропагандировал в соцсетях здоровый образ жизни, задержали в Подмосковье за контрабанду стероидов.

Секрет крепкой мускулатуры спортсмена из Подмосковья раскрыли сегодня полицейские. Дениса Гордейчика, который активно пропагандировал здоровый образ жизни и утверждал, что его фигура — результат правильного питания и тренировок, задержали за контрабанду анаболических стероидов. Наручники на него надели на выходе из пункта выдачи посылок. В бандероли были ампулы с запрещенным препаратом, которые Гордейчик заказывал в интернете.



Анаболические стероиды — препараты, которые стимулируют рост мышечной массы. Неправильное их применение крайне опасно для здоровья. В России стероиды можно покупать только по рецепту врача: их прописывают при восстановлении после некоторых заболеваний. В любых других случаях их покупка незаконна, но Гордейчик уверял, что не знал этого. Горе-культурист заказал лекарства в Интернете, ему доставили их из-за границы.



Гордейчик заявил, что собирался отдать препараты знакомому, но оперативники уверены: задержанный намеревался использовать их сам. И потому стал фигурантом уголовного дела, которое возбудили сразу по двум статьям: незаконный оборот сильнодействующих веществ и контрабанда. На время расследования спортсмена поместили под подписку о невыезде. Впрочем, в спортзал ему ходить не запретили, вопрос лишь в том, будет ли у него теперь настроение поднимать гантели.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Клюкина.