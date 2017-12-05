Сербия может стать членом ЕС в 2022 году

Сербия может стать полноправным членом Европейского союза уже в 2022 году. Такое мнение высказал во вторник президент Сербии Александар Вучич, выступая на канале Happy TV.
Александар Вучич отметил, что Сербия могла бы получить полноправное членство уже в 2023 году. Однако для этого, по его словам, нужно выполнить для ЕС «условие всех условий» — решить вопрос с Приштиной.
Президент также отметил, что не является большим оптимистом по вопросу косовского узла, так как «в Приштине нет политической воли для компромисса».
Также Вучич отметил, что Сербия продолжит поддерживать свою традиционную дружбу с Россией.
Александар Вучич, президент Сербии: «Сербия находится на европейском пути и уважает свою традиционную дружбу с Россией. Мы не откажемся от дружбы с Россией и Китаем. Мы стратегически нацелены на путь в ЕС, но не можем согласиться на то, что мы не в состоянии принять».
Напомним, что одним из условий вступления Сербии в ЕС является признание Косово. Вучич предлагает гражданам Сербии решить этот вопрос в ходе общественного обсуждения, одновременно заявляя, что сербское правительство подготовит предложения по решению проблемы Косова к марту 2018 года.
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер 8 ноября заявил, что Сербия и Черногория войдут в состав Евросоюза до 2025 года. В настоящее время кандидатами на вступление в ЕС являются пять стран: Черногория, Сербия, Турция, Албания и Македония, сообщает ТАСС.
Президент также отметил, что не является большим оптимистом по вопросу косовского узла, так как «в Приштине нет политической воли для компромисса».
Также Вучич отметил, что Сербия продолжит поддерживать свою традиционную дружбу с Россией.
Александар Вучич, президент Сербии: «Сербия находится на европейском пути и уважает свою традиционную дружбу с Россией. Мы не откажемся от дружбы с Россией и Китаем. Мы стратегически нацелены на путь в ЕС, но не можем согласиться на то, что мы не в состоянии принять».
Напомним, что одним из условий вступления Сербии в ЕС является признание Косово. Вучич предлагает гражданам Сербии решить этот вопрос в ходе общественного обсуждения, одновременно заявляя, что сербское правительство подготовит предложения по решению проблемы Косова к марту 2018 года.
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер 8 ноября заявил, что Сербия и Черногория войдут в состав Евросоюза до 2025 года. В настоящее время кандидатами на вступление в ЕС являются пять стран: Черногория, Сербия, Турция, Албания и Македония, сообщает ТАСС.
Комментарии