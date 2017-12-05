В Австрии легализовали однополые браки

Конституционный суд Австрии решил отменить с 31 декабря 2018 года законодательные ограничения, запрещающие регистрацию в стране однополых браков.
Это значит, что с 1 января 2019 года однополые пары в Австрии смогут официально регистрировать браки в органах записи актов гражданского состояния, передает ТАСС.
Сейчас в Австрии официально заключать брак могут лишь традиционные пары, а для однополых пар с 2009 года предусмотрена законодательная норма под названием «зарегистрированное партнерство». Впрочем, в последние годы грань между браком и зарегистрированным партнерством все больше стиралась, особенно после разрешения для однополых пар усыновлять и воспитывать детей.
Конституционный суд был вынужден пересмотреть законы о браке и зарегистрированном партнерстве для однополых пар после жалобы женской пары. Женщинам сначала запретили регистрировать официальный брак в городском совете Вены, затем их просьбу отклонил суд Вены по административным делам. В итоге Конституционный суд постановил, что различия в определении брака и зарегистрированного партнерства дискриминируют однополые пары и ограничивают их в правах.
В настоящее время однополые браки легализованы и регистрируются в целом ряде стран Евросоюза, среди них Франция, Бельгия, Нидерланды, Испания, Дания, Норвегия, Швеция.
Сейчас в Австрии официально заключать брак могут лишь традиционные пары, а для однополых пар с 2009 года предусмотрена законодательная норма под названием «зарегистрированное партнерство». Впрочем, в последние годы грань между браком и зарегистрированным партнерством все больше стиралась, особенно после разрешения для однополых пар усыновлять и воспитывать детей.
Конституционный суд был вынужден пересмотреть законы о браке и зарегистрированном партнерстве для однополых пар после жалобы женской пары. Женщинам сначала запретили регистрировать официальный брак в городском совете Вены, затем их просьбу отклонил суд Вены по административным делам. В итоге Конституционный суд постановил, что различия в определении брака и зарегистрированного партнерства дискриминируют однополые пары и ограничивают их в правах.
В настоящее время однополые браки легализованы и регистрируются в целом ряде стран Евросоюза, среди них Франция, Бельгия, Нидерланды, Испания, Дания, Норвегия, Швеция.
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