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    В Австрии легализовали однополые браки

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    • Фото: Gay Marriage USA / facebook.com
    В Австрии легализовали однополые браки

    В Австрии легализовали однополые браки

    В Австрии легализовали однополые браки
  • Фото: Gay Marriage USA / facebook.com

    • Конституционный суд Австрии решил отменить с 31 декабря 2018 года законодательные ограничения, запрещающие регистрацию в стране однополых браков.

    Это значит, что с 1 января 2019 года однополые пары в Австрии смогут официально регистрировать браки в органах записи актов гражданского состояния, передает ТАСС.

    Сейчас в Австрии официально заключать брак могут лишь традиционные пары, а для однополых пар с 2009 года предусмотрена законодательная норма под названием «зарегистрированное партнерство». Впрочем, в последние годы грань между браком и зарегистрированным партнерством все больше стиралась, особенно после разрешения для однополых пар усыновлять и воспитывать детей.

    Конституционный суд был вынужден пересмотреть законы о браке и зарегистрированном партнерстве для однополых пар после жалобы женской пары. Женщинам сначала запретили регистрировать официальный брак в городском совете Вены, затем их просьбу отклонил суд Вены по административным делам. В итоге Конституционный суд постановил, что различия в определении брака и зарегистрированного партнерства дискриминируют однополые пары и ограничивают их в правах.

    В настоящее время однополые браки легализованы и регистрируются в целом ряде стран Евросоюза, среди них Франция, Бельгия, Нидерланды, Испания, Дания, Норвегия, Швеция.



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