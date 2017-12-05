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    Петербурженка требует от Минфина компенсацию за устроенный ФСБ погром в квартире. жилье, ремонт, Санкт-Петербург, суды, ФСБ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербурженка требует от Минфина компенсацию за устроенный ФСБ погром в квартире

    Петербурженка требует от Минфина компенсацию за устроенный ФСБ погром в квартире

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    Петербурженка требует от Минфина компенсацию за устроенный ФСБ погром в квартире

    Петербурженка требует от Минфина компенсацию за устроенный ФСБ погром в квартире

    Петербурженка требует от Минфина компенсацию за устроенный ФСБ погром в квартире

      Навести порядок в своей однушке пытается жительница Санкт-Петербурга. Она через суд добивается компенсации за погром, который устроили силовики. Сотрудники ФСБ проводили в квартире спецоперацию по задержанию террористов.

      Чтобы привести в порядок свою однокомнатную квартиру, матери-одиночке Ольге Ильиной пришлось отдать все свои сбережения и занять денег у родственников. Поэтому сегодня она очень надеется, что через суд наконец сможет вернуть потраченное.

      Вернувшись однажды в квартиру с дачи, женщина обнаружила выломанную дверь, разбитую технику и сломанную мебель. Дело в том, что жилплощадь она на несколько месяцев сдала троим мужчинам. Те, по словам женщины, не вызвали у нее никаких подозрений. От соседей звонков с жалобами также не было. Но летом 2016 года все жильцы дома увидели у квартиры сотрудников ФСБ. В результате спецоперации силовики задержали арендаторов Ольгиной квартиры. Как оказалось, их разыскивали по подозрению в терроризме. Наручники надели как раз в тот момент, когда они уже были готовы совершить преступление.

      В том, что силовики действовали профессионально, Ильина не сомневается. Однако после задержания возник резонный вопрос — кто и когда отремонтирует ее квартиру? Никто ответа дать не смог. Тогда Ольга вызвала независимых экспертов. Они оценили ущерб в 326 тысяч рублей. Местные власти выделить деньги отказались.

      Косметический ремонт женщина все-таки сделала, но деньги пришлось занимать. И пока Ольга принимала работу у строителей, ее адвокат отправился в суд. Компенсации он намерен добиваться от Минфина. Ожидается, что решение будет вынесено в ближайшее время.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Анны Финогиной.


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