Поклонявшуюся богине смерти мать двоих детей могут лишить родительских прав

Люберецкий суд рассматривает обращение столичного бизнесмена, который попросил оградить свою жену от воспитания двоих сыновей. Мужчина опасается, что увлечение матери, которая поклоняется языческой богине смерти, может навредить детям.

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Наталья Пылинская уверяет, что никогда не состояла в неоязыческой организации и детей в колдовские ритуалы не вовлекала. Это все козни и домыслы ее супруга. В суде женщина намерена доказать: она хорошая мать. И двое сыновей должны жить с ней, а не с отцом.



Наталья Пылинская: «Не надо раздувать из мухи слона. Я никуда не вступала. Я нигде не состою. Я просто хочу вернуть детей».



Муж Пылинской — Алексей — тем временем погружен в иные хлопоты. Бизнесмен общается с адвокатом и психологами, которые в суде обязаны сопровождать его несовершеннолетних сыновей. В суде мальчики рассказали, как мать привела в их дом человека, который представился колдуном и «ночным филином». Пока муж был в командировке, женщина приняла решение: отныне филин — глава семьи и потому займется воспитанием мальчиков. Сама она, как и ее избранник, поклоняется языческой богине смерти Маре. Алексей скандалов устраивать не стал — забрал детей и возвращать их в квартиру, где отныне живут сказочные персонажи, не намерен.



В суде Алексей намерен также продемонстрировать любительские записи из личного архива супруги. На кадрах собрание участников псевдорелигиозной общины «Круг ящера». В числе тех, кто в Битцевском парке прыгает через костер, пьет зелье из деревянной чаши и произносит какие-то заклинания, его жена. Почему на таинственной встрече присутствуют маленькие дети, должны разбираться представители органов опеки.



Впрочем, предмет судебного спора — это не участие матери двоих сыновей в колдовских обрядах. А то, как это сказалось на психике мальчиков. И если специалисты решат, что женщина слишком увлеклась поклонением богине смерти, речь может идти и об ограничении в родительских правах.



С другой стороны, говорят эксперты, Пылинская может доказать, что отреклась от таинственных плясок вокруг костра. И тогда, вероятнее всего, суд решит, что дети должны остаться с ней.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.