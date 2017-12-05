В Новосибирске стартовал полуфинал конкурса «Лидеры России»

Сегодня в Новосибирске открылся федеральный полуфинал Всероссийского конкурса «Лидеры России».
На одной площадке собрались 300 участников, показавших лучшие результаты в Сибирском федеральном округе.
Конкурс «Лидеры России» призван найти перспективных руководителей, которые обладают высокими лидерскими качествами. Проводит его Комиссия при президенте по вопросам госслужбы и кадровому резерву страны. Победителей этого полуфинала определят 7 декабря. Оценивать участников будут не по опыту, а по личностным качествам, среди которых лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать в команде, открытость к инновациям и коммуникация.
Финал конкурса пройдет в Москве. Победители получат гранты в размере одного миллиона рублей, которые смогут потратить на обучение.
Конкурс «Лидеры России» призван найти перспективных руководителей, которые обладают высокими лидерскими качествами. Проводит его Комиссия при президенте по вопросам госслужбы и кадровому резерву страны. Победителей этого полуфинала определят 7 декабря. Оценивать участников будут не по опыту, а по личностным качествам, среди которых лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать в команде, открытость к инновациям и коммуникация.
Финал конкурса пройдет в Москве. Победители получат гранты в размере одного миллиона рублей, которые смогут потратить на обучение.
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