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    В Новосибирске стартовал полуфинал конкурса «Лидеры России». Новосибирск, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Новосибирске стартовал полуфинал конкурса «Лидеры России»

    В Новосибирске стартовал полуфинал конкурса «Лидеры России»

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    В Новосибирске стартовал полуфинал конкурса «Лидеры России»

    В Новосибирске стартовал полуфинал конкурса «Лидеры России»

    В Новосибирске стартовал полуфинал конкурса «Лидеры России»

      Сегодня в Новосибирске открылся федеральный полуфинал Всероссийского конкурса «Лидеры России».

      На одной площадке собрались 300 участников, показавших лучшие результаты в Сибирском федеральном округе.

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      Конкурс «Лидеры России» призван найти перспективных руководителей, которые обладают высокими лидерскими качествами. Проводит его Комиссия при президенте по вопросам госслужбы и кадровому резерву страны. Победителей этого полуфинала определят 7 декабря. Оценивать участников будут не по опыту, а по личностным качествам, среди которых лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать в команде, открытость к инновациям и коммуникация.

      Финал конкурса пройдет в Москве. Победители получат гранты в размере одного миллиона рублей, которые смогут потратить на обучение.

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