Минсельхоз намерен поддержать экспорт российских рогов

Минсельхоз РФ утвердил программу, которая призвана стимулировать экспорт экзотических товаров.
Минсельхоз РФ решил поддержать экспорт российских рогов. Программа поддержки экспорта экзотических товаров уже утверждена, сообщают «Известия».
В основном Россия вывозит молодые оленьи рога в азиатские страны: там их используют в альтернативной медицине и в производстве косметики. Поставщикам власти хотят компенсировать расходы на транспорт и таможенное оформление.
Также Минсельхоз собирается помочь тем, кто занимается заготовками орехов, грибов, дикорастущих ягод. Им обещаны не только налоговые льготы, но и продвижение с помощью брендов с закрепленными географическими названиями — например, «Сибирский кедровый орех».
В основном Россия вывозит молодые оленьи рога в азиатские страны: там их используют в альтернативной медицине и в производстве косметики. Поставщикам власти хотят компенсировать расходы на транспорт и таможенное оформление.
Также Минсельхоз собирается помочь тем, кто занимается заготовками орехов, грибов, дикорастущих ягод. Им обещаны не только налоговые льготы, но и продвижение с помощью брендов с закрепленными географическими названиями — например, «Сибирский кедровый орех».
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