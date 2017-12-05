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    Сотрудники МЧС спасли почти 200 тысяч человек с начала 2017 года. МЧС, Пучков. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСотрудники МЧС спасли почти 200 тысяч человек с начала 2017 года

    Сотрудники МЧС спасли почти 200 тысяч человек с начала 2017 года

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    Сотрудники МЧС спасли почти 200 тысяч человек с начала 2017 года

    Сотрудники МЧС спасли почти 200 тысяч человек с начала 2017 года

      Благодаря совместной деятельности пожарных, спасателей и медиков в 2017 году при различных чрезвычайных ситуациях удалось спасти почти двести тысяч человек.

      Об этом сегодня сообщил журналистам глава МЧС Владимир Пучков. Пресс-конференция была посвящена итогам работы ведомства в уходящем году. По словам министра, в целом подразделения спасателей выполнили возложенные на них обязанности, несмотря на большое количество различных чрезвычайных ситуаций от пожаров до наводнений.

      Владимир Пучков: «Ликвидированы 228 чрезвычайных ситуаций, что на 17,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».

      Среди вопросов, которым будет уделяться особое внимание в наступающем году, Пучков отметил помощь подразделений МЧС в подготовке объектов чемпионата мира по футболу. Кроме того, сотрудники ведомства по-прежнему будут участвовать в доставке гуманитарных грузов в Донбасс.

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