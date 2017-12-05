В МИД РФ сравнили с холодной войной отношения России и США

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия и США вступили в период, сопоставимый с холодной войной.
По словам дипломата, за время президентства Дональда Трампа отношения между Россией и США не улучшились, нынешняя ситуация крайне сложная, тяжелая и сравнимы с холодной войной.
Сергей Рябков: «Отношения отнюдь не улучшились за без малого год, прошедший после вступления в должность Дональда Трампа. Мы, возможно, вступили в период, сопоставимый во многих аспектах с холодной войной».
Рябков добавил, что одной из уникальных особенностей периода, переживаемого сейчас в отношениях России и США, «является отсутствие внятных, а главное, признанных обеими сторонами правил игры, отсутствие алгоритма, к которому можно было бы прибегнуть для управления кризисами».
Дипломат отметил, что Москву очень тревожит уровень негатива и антироссийских настроений, сознательно культивируемых в Америке. По словам дипломата, сейчас очень важно разобраться, насколько эти настроения проникли вглубь американского общества.
Ранее об отсутствии у администрации Трампа внятной позиции в отношении России заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он также назвал «крайне непростой» ситуацию с двусторонним взаимодействием России и США и отметил, что сейчас вашингтонский истеблишмент находится во власти русофобских настроений, которые «спровоцировали определенные политические силы, не желающими смириться с итогами прошлогодних выборов президента США».
Сергей Рябков: «Отношения отнюдь не улучшились за без малого год, прошедший после вступления в должность Дональда Трампа. Мы, возможно, вступили в период, сопоставимый во многих аспектах с холодной войной».
Рябков добавил, что одной из уникальных особенностей периода, переживаемого сейчас в отношениях России и США, «является отсутствие внятных, а главное, признанных обеими сторонами правил игры, отсутствие алгоритма, к которому можно было бы прибегнуть для управления кризисами».
Дипломат отметил, что Москву очень тревожит уровень негатива и антироссийских настроений, сознательно культивируемых в Америке. По словам дипломата, сейчас очень важно разобраться, насколько эти настроения проникли вглубь американского общества.
Ранее об отсутствии у администрации Трампа внятной позиции в отношении России заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он также назвал «крайне непростой» ситуацию с двусторонним взаимодействием России и США и отметил, что сейчас вашингтонский истеблишмент находится во власти русофобских настроений, которые «спровоцировали определенные политические силы, не желающими смириться с итогами прошлогодних выборов президента США».
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