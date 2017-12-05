«Ситуация у него сложная»: в Кремле прокомментировали задержание Саакашвили

Кремль с интересом наблюдает за действиями
экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили: он проделал определенный тернистый путь в политике — от поедания галстука до залезания на крышу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя задержание Михаила Саакашвили в Киеве, отметил, что оппозиционер попал в «сложную ситуацию».
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Мы с интересом наблюдаем за происходящим на Украине. В очередной раз Киев удивляет, в очередной раз удивляет Саакашвили. От поедания галстука до залезания на крышу он проделал определенный путь в политике. Путь был тернистый. Ситуация у него сложная».
При этом Песков заявил, что реагировать на высказывания украинского оппозиционера, сделанные им с крыши дома, в Кремле необходимым не считают. «Происходящее сегодня в Киеве вокруг Саакашвили — это головная боль Украины, такого и врагу не пожелаешь», — добавил он.
Этим утром в квартире Саакашвили прошел обыск, по данным СМИ, из-за подозрения относительно финансирования протестных акций с его участием бывшим окружением экс-президента Виктора Януковича. Во время обыска Саакашвили забрался на крышу 8-этажного дома, где проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Позже силовики задержали политика, посадили в машину и попытались увезти, однако сторонники политика устроили беспорядки и заблокировали машину.
Сейчас, по данным ТАСС, около 200 активистов полностью блокировали все дороги вокруг дома Саакашвили. Им противостоит примерно такое же число сотрудников правоохранительных органов. К месту противостояния спешно перебрасываются дополнительные подразделения спецназа.
Михаил Саакашвили, поддержавший «Евромайдан» в 2014 году, был назначен губернатором Одесской области, однако отношения с киевскими властями у него не сложились, он был отправлен в отставку. В последнее время Саакашвили со своими сторонниками организовывал в Киеве митинги против президента Петра Порошенко.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Мы с интересом наблюдаем за происходящим на Украине. В очередной раз Киев удивляет, в очередной раз удивляет Саакашвили. От поедания галстука до залезания на крышу он проделал определенный путь в политике. Путь был тернистый. Ситуация у него сложная».
При этом Песков заявил, что реагировать на высказывания украинского оппозиционера, сделанные им с крыши дома, в Кремле необходимым не считают. «Происходящее сегодня в Киеве вокруг Саакашвили — это головная боль Украины, такого и врагу не пожелаешь», — добавил он.
Этим утром в квартире Саакашвили прошел обыск, по данным СМИ, из-за подозрения относительно финансирования протестных акций с его участием бывшим окружением экс-президента Виктора Януковича. Во время обыска Саакашвили забрался на крышу 8-этажного дома, где проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Позже силовики задержали политика, посадили в машину и попытались увезти, однако сторонники политика устроили беспорядки и заблокировали машину.
Сейчас, по данным ТАСС, около 200 активистов полностью блокировали все дороги вокруг дома Саакашвили. Им противостоит примерно такое же число сотрудников правоохранительных органов. К месту противостояния спешно перебрасываются дополнительные подразделения спецназа.
Михаил Саакашвили, поддержавший «Евромайдан» в 2014 году, был назначен губернатором Одесской области, однако отношения с киевскими властями у него не сложились, он был отправлен в отставку. В последнее время Саакашвили со своими сторонниками организовывал в Киеве митинги против президента Петра Порошенко.
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