В Ленобласти по делу о жестоком убийстве задержали троих подростков

Троих подростков задержали в городе Тихвине по подозрению в жестоком убийстве
38-летнего мужчины и ограблении его квартиры.
В городе Тихвине Ленинградской области задержаны трое подростков, подозреваемых в убийстве 38-летнего мужчины и ограблении его квартиры. Как сообщила пресс-служба регионального управления СК, в ноябре мать убитого обратилась в полицию с заявлением о его пропаже.
По данным следствия, 15-летний юноша вместе со своими товарищами избил мужчину в дачном доме в Тихвинском районе, а затем ударил его топором по голове и шее. Тело преступники закопали на соседнем участке.
Пресс-служба ГУ СК по Ленинградской области: «После совершенного преступления подозреваемые вынесли тело на соседний участок, где закопали его, а улики попытались сжечь. Кроме того, молодые люди проникли в квартиру погибшего, откуда похитили деньги убитого, распорядившись ими по своему усмотрению».
В настоящее время подозреваемые допрошены. Назначены необходимые судебные экспертизы. Решается вопрос об избрании преступникам меры пресечения.
По данным следствия, 15-летний юноша вместе со своими товарищами избил мужчину в дачном доме в Тихвинском районе, а затем ударил его топором по голове и шее. Тело преступники закопали на соседнем участке.
Пресс-служба ГУ СК по Ленинградской области: «После совершенного преступления подозреваемые вынесли тело на соседний участок, где закопали его, а улики попытались сжечь. Кроме того, молодые люди проникли в квартиру погибшего, откуда похитили деньги убитого, распорядившись ими по своему усмотрению».
В настоящее время подозреваемые допрошены. Назначены необходимые судебные экспертизы. Решается вопрос об избрании преступникам меры пресечения.
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