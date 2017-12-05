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    В Киеве неизвестные устроили ДТП и блокировали микроавтобус с задержанным Саакашвили

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    • Фото: Mikheil Saakashvili / facebook.com
    В Киеве неизвестные устроили ДТП и блокировали микроавтобус с задержанным Саакашвили

    В Киеве неизвестные устроили ДТП и блокировали микроавтобус с задержанным Саакашвили

    В Киеве неизвестные устроили ДТП и блокировали микроавтобус с задержанным Саакашвили
  • Фото: Mikheil Saakashvili / facebook.com

    • Микроавтобус с задержанным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили заблокирован автомобилями на улице Костельной недалеко от его дома в Киеве.

    Дорогу машине с задержанным Михаилом Саакашвили перекрыли два микроавтобуса и два автомобиля, которые устроили ДТП.

    В тот же момент еще один водитель на легковой машине без номеров пытался протаранить сопровождающий автомобиль с силовиками. Микроавтобус, в котором находится лидер «Движения новых сил», сейчас полностью заблокирован, сообщает с места событий корреспондент РИА Новости.

    Стычки между активистами и силовиками у дома на Костельной временно прекратились. Ранее ОМОН блокировал подъезд, а митингующие пытались прорваться в дом.

    Этим утром силовики взломали дверь в квартиру Михаила Саакашвили, а сотрудники генпрокуратуры провели обыск. Оппозиционер бежал от правоохранителей через окно на крышу 8-этажного дома. Угрожая сброситься вниз, Саакашвили призывал собравшихся внизу соратников препятствовать его «похищению» и кричал о беззаконии Петра Порошенко. Силовики оттащили политика от края крыши и задержали. Лидеру «Движения новых сил» предъявили обвинение по делу о «содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности».

    Правоохранители посадили Саакашвили в машину и повезли на допрос. По предъявленной статье Саакашвили грозит до пяти лет тюрьмы.


    смотретьСторонники Саакашвили вышли на марш в Киеве с требованием импичмента Порошенко
    Сторонники Саакашвили вышли на марш в Киеве с требованием импичмента Порошенко
    Михаил Саакашвили, поддержавший «Евромайдан» в 2014 году, был назначен губернатором Одесской области, однако отношения с киевскими властями у него не сложились, он был отправлен в отставку. В последнее время Саакашвили со своими сторонниками организовывал в Киеве митинги против президента Петра Порошенко.

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