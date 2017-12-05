Пентагон назвал заслугой США освобождение Сирии от террористов

В Пентагоне заявили, что скорое освобождение Сирии от террористов — заслуга коалиции во главе с США, так как российская и сирийская стороны не продемонстрировали серьёзного подхода к разгрому «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещена в РФ).
В Пентагоне не стали комментировать сообщение Минобороны России об освобождении от террористов территории Сирии к востоку от реки Евфрат, но сочли, что главная заслуга в борьбе с «Исламским государством» на территории страны принадлежит США.
Пентагон: «Сирийский режим и Российская Федерация не продемонстрировали серьезного подхода или обязательств по разгрому ИГИЛ. Они осуществили лишь небольшую часть операций против ИГИЛ, и большая часть территории, освобожденной в Ираке и Сирии, была освобождена благодаря усилиям глобальной коалиции и ее партнеров».
В Пентагоне также добавили, что глобальная коалиция будет «продолжать операции в Сирии в поддержку местных сил на местах, чтобы завершить разгром террористов и стабилизировать освобожденную территорию», что позволит сирийцам-беженцам вернуться в свои дома, передает агентство РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства Эрика Пэха.
Ранее представитель российской группировки в Сирии, генерал-майор Евгений Поплавский сообщил, что в ближайшие дни при помощи ВКС РФ от террористов будет полностью освобожден восточный берег Евфрата. Об освобождении от боевиков «почти всей территории Сирии» заявил и президент России Владимир Путин. Российский лидер подчеркнул, что главная задача теперь — как можно скорее наладить в стране мирную жизнь.
Пентагон: «Сирийский режим и Российская Федерация не продемонстрировали серьезного подхода или обязательств по разгрому ИГИЛ. Они осуществили лишь небольшую часть операций против ИГИЛ, и большая часть территории, освобожденной в Ираке и Сирии, была освобождена благодаря усилиям глобальной коалиции и ее партнеров».
В Пентагоне также добавили, что глобальная коалиция будет «продолжать операции в Сирии в поддержку местных сил на местах, чтобы завершить разгром террористов и стабилизировать освобожденную территорию», что позволит сирийцам-беженцам вернуться в свои дома, передает агентство РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства Эрика Пэха.
Ранее представитель российской группировки в Сирии, генерал-майор Евгений Поплавский сообщил, что в ближайшие дни при помощи ВКС РФ от террористов будет полностью освобожден восточный берег Евфрата. Об освобождении от боевиков «почти всей территории Сирии» заявил и президент России Владимир Путин. Российский лидер подчеркнул, что главная задача теперь — как можно скорее наладить в стране мирную жизнь.
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