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    В Татарстане трамвай отрезал ногу упавшей на рельсы девочке

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    В Татарстане трамвай отрезал ногу упавшей на рельсы девочке

    В Татарстане трамвай отрезал ногу упавшей на рельсы девочке

    В Набережных Челнах школьница попала под трамвай, который отрезал ей ногу.

    ЧП случилось рядом с остановкой общественного транспорта возле городской поликлиники. Там 10-летняя девочка переходила дорогу перед трамваем и упала на рельсы.

    Женщина-водитель не заметила ребенка и продолжила движение. Трамвай наехал на школьницу и перерезал ей ногу. Первую помощь девочке оказали очевидцы. Они перевязали рану тряпками и вызвали скорую. Ребенка доставили в больницу, однако сохранить отрезанную стопу врачам не удалось. По данным издания KazanFirst, сейчас девочка находится в реанимации, угрозы ее жизни нет.

    По факту происшествия проводится проверка, в результате которой будет принято процессуальное решение.

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