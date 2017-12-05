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    Москвичка отдала мошенникам 160 тысяч рублей, поверив в выигрыш автомобиля

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    Москвичка отдала мошенникам 160 тысяч рублей, поверив в выигрыш автомобиля

    Москвичка отдала мошенникам 160 тысяч рублей, поверив в выигрыш автомобиля

    Столичные полицейские проводят проверку по заявлению женщины, которая отправила деньги мошенникам из социальных сетей, сообщившим ей о якобы выигрыше автомобиля.

    Обманутая мошенниками женщина обратилась в полицию, сообщив, что перевела на счет неизвестных, которые обещали ей автомобиль, 160 тысяч рублей.

    МВД РФ по Москве: «Женщина 1971 года рождения сообщила о том, что ей в соцсети пришло сообщение о выигрыше автомашины и был указан контактный телефон, созвонившись по которому неизвестный сообщил, что необходимо для получения приза создать электронный кошелек в платежной системе и под предлогом оплаты уговорил заявительницу перевести на данный электронный кошелек денежные средства».

    По данному факту проводится проверка, сообщает ТАСС.

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