Минобороны Аргентины признало гибель экипажа подлодки «Сан Хуан»

Шансов выжить у экипажа пропавшей подводной лодки не осталось, заявил министр обороны Аргентины.
Министр обороны Аргентины Оскар Агуад впервые публично признал гибель экипажа пропавшей подлодки «Сан Хуан». Такое заявление министр сделал в эфире аргентинского телевидения, передает ТАСС.
30 ноября ВМС Аргентины объявили о прекращении операции по спасению моряков, так как надежды найти их живыми уже не осталось. Агуад объяснил это решение тем, что «экстремальные условия и период времени, прошедшего с момента исчезновения субмарины, не оставляют шансов на выживание». Теперь власти Аргентины сосредоточили силы на поисках самой подводной лодки. В поисковой операции участвуют несколько государств, в том числе Россия.
Напомним, подлодка «Сан Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября. Незадолго до исчезновения экипаж субмарины доложил о пожаре на борту. Кроме того, сообщалось о взрыве в районе исчезновения подлодки. По последним данным, взрыв был мощнее 100 кг в тротиловом эквиваленте.
На борту судна находились 44 человека, в их числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик.
30 ноября ВМС Аргентины объявили о прекращении операции по спасению моряков, так как надежды найти их живыми уже не осталось. Агуад объяснил это решение тем, что «экстремальные условия и период времени, прошедшего с момента исчезновения субмарины, не оставляют шансов на выживание». Теперь власти Аргентины сосредоточили силы на поисках самой подводной лодки. В поисковой операции участвуют несколько государств, в том числе Россия.
Напомним, подлодка «Сан Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября. Незадолго до исчезновения экипаж субмарины доложил о пожаре на борту. Кроме того, сообщалось о взрыве в районе исчезновения подлодки. По последним данным, взрыв был мощнее 100 кг в тротиловом эквиваленте.
На борту судна находились 44 человека, в их числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик.
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