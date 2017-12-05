В ожидании приговора: исполком МОК решит судьбу российских спортсменов

Миллионы российских болельщиков сегодня с тревогой будут следить за событиями в Лозанне. Там открывается заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК). Именно на этих слушаниях будет решено, поедет ли наша сборная в феврале на зимнюю Олимпиаду в южнокорейский Пхёнчхан.
На исполкоме МОК Россию будут представлять трое: президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева. Они смогут выступить и ответить на вопросы. Теоретически спортивные чиновники вообще могли их до этого не допустить: ни один из них не входит в исполком. Другое дело, что после выступления они все должны будут покинуть зал заседания: принимать решение о допуске наших спортсменов на олимпиаду будут без них.
Решать будут 14 человек и среди них, в частности, швейцарский юрист, Денис Освальд, комиссия под руководством которого получила полномочия по перепроверке допинг-проб российских спортсменов с Олимпийских игр 2014 года в Сочи. В итоге два десятка россиян получили пожизненные отстранения от олимпийских соревнований, а многие остались без медалей Игр в Сочи.
Кроме того, сегодня будет заслушан доклад еще одной комиссии, под председательством уже другого швейцарца — Самуэля Шмида, которая изучала вопрос, существовала ли в России государственная или какая-либо иная система поддержки допинга. Что удалось найти комиссии, сказать сложно, учитывая, что в Россию эксперт ни разу не приезжал. В любом случае, сегодня в 21:30 по московскому времени президент международного олимпийского комитета Томас Бах объявит о судьбе российских спортсменов в Корее.
Светлана Журова, олимпийская чемпионка: «Я надеюсь, что Томас Бах, который является сам олимпийским чемпионом, понимает, что такое выступать за свою страну, и он кстати говорил, что для России неприемлем нейтральный флаг, неоднократно это говорил. Значит, он осознает всю важность для любого спортсмена выступать под своим флагом».
Как отмечает обозреватель НТВ Вадим Глускер, согласно олимпийской хартии, не допустить спортсмена какого-либо государства можно лишь тогда, когда национальный олимпийский комитет этого государства каким-то образом поражен в правах. Да настоящего времени никаких претензий ни со стороны МОК, ни со стороны WADA к нашему национальному олимпийскому комитету никогда не было, поэтому сейчас говорить о том, что наш комитет может быть поражен в правах не стоит. Но сюрпризов может быть очень много. В результате возможны варианты: либо, как и два года назад, МОК может или отдать все на откуп отдельных спортивных федераций, или все-таки допустить «чистых» российских спортсменов, но в нейтральной форме, без национальных гимна и флага. А тогда уже возникнет вопрос участия россиян в командных соревнованиях или эстафетах: кого в таком случае должны представлять сборные по хоккею или керлингу? Но МОК, судя по всему, все эти частности не интересуют. Главное — большая политика.
Решать будут 14 человек и среди них, в частности, швейцарский юрист, Денис Освальд, комиссия под руководством которого получила полномочия по перепроверке допинг-проб российских спортсменов с Олимпийских игр 2014 года в Сочи. В итоге два десятка россиян получили пожизненные отстранения от олимпийских соревнований, а многие остались без медалей Игр в Сочи.
Кроме того, сегодня будет заслушан доклад еще одной комиссии, под председательством уже другого швейцарца — Самуэля Шмида, которая изучала вопрос, существовала ли в России государственная или какая-либо иная система поддержки допинга. Что удалось найти комиссии, сказать сложно, учитывая, что в Россию эксперт ни разу не приезжал. В любом случае, сегодня в 21:30 по московскому времени президент международного олимпийского комитета Томас Бах объявит о судьбе российских спортсменов в Корее.
Светлана Журова, олимпийская чемпионка: «Я надеюсь, что Томас Бах, который является сам олимпийским чемпионом, понимает, что такое выступать за свою страну, и он кстати говорил, что для России неприемлем нейтральный флаг, неоднократно это говорил. Значит, он осознает всю важность для любого спортсмена выступать под своим флагом».
Как отмечает обозреватель НТВ Вадим Глускер, согласно олимпийской хартии, не допустить спортсмена какого-либо государства можно лишь тогда, когда национальный олимпийский комитет этого государства каким-то образом поражен в правах. Да настоящего времени никаких претензий ни со стороны МОК, ни со стороны WADA к нашему национальному олимпийскому комитету никогда не было, поэтому сейчас говорить о том, что наш комитет может быть поражен в правах не стоит. Но сюрпризов может быть очень много. В результате возможны варианты: либо, как и два года назад, МОК может или отдать все на откуп отдельных спортивных федераций, или все-таки допустить «чистых» российских спортсменов, но в нейтральной форме, без национальных гимна и флага. А тогда уже возникнет вопрос участия россиян в командных соревнованиях или эстафетах: кого в таком случае должны представлять сборные по хоккею или керлингу? Но МОК, судя по всему, все эти частности не интересуют. Главное — большая политика.
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