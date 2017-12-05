Экс-главе Черкизовского рынка заочно предъявили обвинение в убийствах

СК заочно предъявил Тельману Исмаилову обвинение в двойном убийстве и подготовил материалы для объявления бизнесмена в международный розыск.
Бывшему владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову заочно предъявлено обвинение в двойном убийстве. Об этом во вторник сообщила пресс-служба СК.
Пресс-служба СК: «В Главном управлении по расследованию особо важных дел вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пп. „а“, „ж“, „з“ ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 222 УК РФ (убийство; незаконный оборот оружия), в отношении Тельмана Исмаилова».
Напомним, в ноябре Исмаилов, который сейчас скрывается за границей, был заочно арестован по подозрению в организации убийства двоих бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брылева. Бизнесменов нашли мертвыми в машине на Новорижском шоссе в мае 2016 года. Исполнителем убийства стал Мехман Керимов, он уже сознался в совершении преступления. В настоящее время Керимов арестован.
По данным следствия, план преступления Тельман Исмаилов разработал вместе со своими братьями Рафиком и Вагифом. Рафик Исмаилов, который помог Керимову скрыться с места преступления, уже находится под стражей, а Вагифа Исмаилова арестовали заочно и объявили в международный розыск.
В СК добавили, что направили в Генпрокуратуру материалы для объявления Тельмана Исмаилова в международный розыск по линии Интерпола.
Пресс-служба СК: «В Главном управлении по расследованию особо важных дел вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пп. „а“, „ж“, „з“ ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 222 УК РФ (убийство; незаконный оборот оружия), в отношении Тельмана Исмаилова».
Напомним, в ноябре Исмаилов, который сейчас скрывается за границей, был заочно арестован по подозрению в организации убийства двоих бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брылева. Бизнесменов нашли мертвыми в машине на Новорижском шоссе в мае 2016 года. Исполнителем убийства стал Мехман Керимов, он уже сознался в совершении преступления. В настоящее время Керимов арестован.
По данным следствия, план преступления Тельман Исмаилов разработал вместе со своими братьями Рафиком и Вагифом. Рафик Исмаилов, который помог Керимову скрыться с места преступления, уже находится под стражей, а Вагифа Исмаилова арестовали заочно и объявили в международный розыск.
В СК добавили, что направили в Генпрокуратуру материалы для объявления Тельмана Исмаилова в международный розыск по линии Интерпола.
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