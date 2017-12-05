Как попасть на матч: всё о втором этапе продажи билетов на ЧМ-2018

смотреть На сайте FIFA cтартует второй этап продажи билетов на ЧМ-2018

Второй этап продажи билетов на чемпионат мира, как и предыдущий, пройдет в две фазы. Первая — подача заявки на сайте ФИФА и случайная жеребьевка после приема всех заявок. Начинается она сегодня в полдень по московскому времени и продлится до конца января. Время подачи заявки на результат жеребьевки никак не влияет.Вторая фаза, так называемые прямые продажи, пройдет с 15 марта по 3 апреля. Билеты можно будет купить уже в режиме реального времени на том же сайте в порядке живой очереди., болельщица: «У нас есть реальная возможность посетить матчи на стадионе, поболеть, почувствовать игру. Но если я не получу билеты, буду смотреть с удовольствием по телевизору и болеть за нашу команду».В ходе первого этапа продали почти 750 тысяч билетов. При этом заявок было около 3,5 миллиона со всего мира. На разные матчи — разный спрос. В отдельных случаях он был просто огромным., гендиректор оргкомитета ЧМ-2018: «Продавались билеты всех четырех категорий, причем на некоторые матчи мы увидели конкурс 90 человек на один билет. То есть темпы продаж и интерес к чемпионату достаточно высокие. Очень широкая география. Где-то 53% билетов продано россиянам, 47% — иностранцам».Цена билета напрямую зависит от важности игры. Чем ближе к финалу, тем выше. Исключение — матч открытия. Это хоть и групповой этап, но событие знаковое для чемпионата. Поэтому билеты на него стоят даже дороже, чем на четверть-финалы. Второй фактор — категория билета, которая напрямую зависит от расположения места на трибуне стадиона. Всего категорий четыре. Разница в цене между первой и последней почти десятикратная.Кстати, билеты в самой доступной категории — четвертой — могут покупать только резиденты России, то есть непосредственно российские граждане и иностранцы, работающие в нашей стране на законных основаниях. Чтобы избежать спекуляций и махинаций, в одни руки продают не больше четырех билетов на один матч.По инициативе российских властей, кроме билета, каждый желающий попасть на матч должен иметь паспорт болельщика. Кроме всего прочего, это дополнительная система защиты от подделок, которых легко избежать, если запомнить простое правило: пока билеты продаются только на сайте ФИФА и нигде больше.Матч открытия и финал пройдут на главной футбольной арене страны в «Лужниках». Попасть на этот стадион мечтает каждый болельщик, независимо от того, дойдет ли до финала его команда. Но чем ближе чемпионат, тем дальше перспектива достать эти самые желанные билеты. Правда, в оргкомитете болельщиков просят не отчаиваться. Ведь для тех, кто не купил билеты на первом этапе и не успеет на втором, будет еще и «дополнительное время».Третий период продаж начнется в апреле, продавать билеты будут уже не в Интернете, а в билетных центрах. Такие есть во всех городах, где пройдут матчи главного футбольного турнира, передает