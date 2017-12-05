Красноярские школьники выиграли миллион на ремонт школы своими руками

В Красноярске воспитанники одной из гимназий все свободное время тратят на ремонт своей альма-матер . Об этом их никто не просил, они сами решили. Проект настолько понравился чиновникам, что учащиеся получили грант — целый миллион рублей.

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Занятия в школе закончились, но домой идут не все. Небольшая группа старшеклассников собирается в коридоре. Вооружившись краской, валиками и стремянкой, они готовятся преобразить еще одну школьную стену.



Влада Ипатюк, ученица гимназии №1 «Универс»: «Она была скучная, вся такого противного зеленого цвета, а сейчас будет ярко, круто, экспрессивно!»



Идея родилась во время факультатива по архитектуре и дизайну. Над проектом ученики работали год, много спорили. Довели до готовности и уже собирались положить на полку до лучших времен, как вдруг был объявлен всероссийский конкурс на поддержку школьных проектов. Гимназисты сделали презентацию и выиграли грант — миллион рублей.



Анастасия Бурлакова, ученица гимназии №1 «Универс»: «98% одобрения, мы вообще не ожидали. Честное слово. Мы так рады, что хотя бы есть деньги, можем купить хорошую мебель, краску, есть ресурс какой-то».



Однако когда активисты подсчитали затраты, радости поубавилось. Оказалось, чтобы воплотить все задуманное, придется экономить. Часть работ ученики решили сделать своими руками. Сомнения терзали и учителей: надолго ли хватит трудового запала школьников? После нескольких встреч руководство гимназии дало ученикам карт-бланш на ремонт по-взрослому.



Олег Баландин, руководитель старшей школы гимназии №1 «Универс»: «Они могут эту взрослость почувствовать, одно дело — что-то придумывать и строить воздушные замки, другое дело — придумать ровно то, что реально можно сделать и что придется сделать».



Уже в новом году активисты проекта закончат основную часть работ. Закупят мебель. К июню все будет готово. Выпускники немного грустят, что не успеют поучиться в обновленной школе, зато в их портфолио будет готовая работа. А с учетом их опыта новые старшеклассники будут преображать и другие уголки гимназии.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Влады Копыловской.