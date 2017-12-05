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    В США стадион устоял после серии направленных взрывов: видео. взрывы, стадионы, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ США стадион устоял после серии направленных взрывов: видео

    В США стадион устоял после серии направленных взрывов: видео

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    В США стадион устоял после серии направленных взрывов: видео

    В США стадион устоял после серии направленных взрывов: видео

    В США стадион устоял после серии направленных взрывов: видео

      В американском городке Понтиак, недалеко от Детройта, со второй попытки взорвали построенный в 70-х годах стадион Silverdome, на котором выступала команда «Детройт Лайонс».

      Сегодня пало бетонное кольцо. Остальные части будут убирать с помощью техники, и займет это почти год.

      Последние несколько лет когда-то культовая арена была заброшена и не обслуживалась, поэтому ее и решили снести. Сделать это должны были еще в воскресенье. Чтобы посмотреть на эффектное зрелище, собрались сотни человек. Но после первого взрыва арена устояла.

      Сначала городские чиновники объяснили это тем, что стадион «слишком хорошо сконструирован». Но позже выяснилось, что дело в плохой организации самого взрыва — по периметру здания сдетонировали не все заряды.

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