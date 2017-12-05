Крупнейший в мире бриллиант продали за 6,5 млн долларов

Государство Сьерра-Леоне продало один из крупнейших бриллиантов в мире. Он размером с куриное яйцо, весит 709 карат и ушел с аукциона за 6,5 миллионов долларов.

Вырученные деньги должны пойти на развитие Сьерра-Леоне, которая, несмотря на свои запасы алмазов, остается одной из самых бедных стран мира. Власти Сьерра-Леоне уже сообщили, что потратят деньги на системы очистки воды, строительство школ, медицинских центров и дорог, а также проведение электричества.



Именно поэтому камень называется «Алмаз мира». Как противопоставление термину «кровавые алмазы». В 90-годы их незаконная добыча финансировала гражданскую войну в стране, деньги шли на покупку оружия. В 2002 году война закончилась, и ООН разрешила экспорт алмазов из страны, но контрабанды по-прежнему много.