В Киеве сотрудники СБУ ломают дверь в квартиру Саакашвили

Сотрудники Службы безопасности Украины этим утром попытались проникнуть в квартиру
экс-губернатора Одесской области и лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили.
Ранее украинские СМИ сообщили, что правоохранители получили ордер на обыск квартиры бывшего губернатора Одесской области, а ныне лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили. По данным источника агентства УНН, политика подозревают в связях с окружением экс-президента Виктора Януковича, которое якобы финансирует киевские митинги последних дней.
Источник в полиции: «В рамках уголовного производства относительно возможного финансирования Саакашвили со стороны бывшего окружения Януковича генпрокуратура с привлечением специальных правоохранительных органов проводит обыск».
Ранее соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе призвал устроить очередной митинг прямо в подъезде — на месте событий. «У Михаила Саакашвили дома ломают дверь! Улица Костельная 7, квартира 32. Собираемся», — написал Сакварелидзе в Facebook.
Как следует из видеотрансляции, которая ведется с места события, возле квартиры Саакашвили находится несколько сотрудников СБУ в полной амуниции, а также сподвижники Саакашвили также в боевой готовности. Митингующие пытаются прорваться в подъезд, однако полиция блокирует вход и объясняет, что идут следственные действия.
Напомним, на днях в Киеве прошел марш за импичмент Порошенко, организованный Михаилом Саакашвили. После этого люди в масках заблокировали редакцию украинского телеканала NewsOne, которая вела трансляцию. Петиция за импичмент президента Украины, по данным Change.org, за месяц набрала более 100 тысяч подписей.
Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска «Шегини» и попал на территорию Украины из Польши. Суд признал его виновным в незаконном пересечении границы и назначил штраф в размере около 130 долларов. По данным источников в силовых структурах Украины, власти приняли решение депортировать Саакашвили из страны до конца года. Сам Саакашвили считает свою депортацию в Грузию невозможной.
Источник в полиции: «В рамках уголовного производства относительно возможного финансирования Саакашвили со стороны бывшего окружения Януковича генпрокуратура с привлечением специальных правоохранительных органов проводит обыск».
Ранее соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе призвал устроить очередной митинг прямо в подъезде — на месте событий. «У Михаила Саакашвили дома ломают дверь! Улица Костельная 7, квартира 32. Собираемся», — написал Сакварелидзе в Facebook.
Как следует из видеотрансляции, которая ведется с места события, возле квартиры Саакашвили находится несколько сотрудников СБУ в полной амуниции, а также сподвижники Саакашвили также в боевой готовности. Митингующие пытаются прорваться в подъезд, однако полиция блокирует вход и объясняет, что идут следственные действия.
Напомним, на днях в Киеве прошел марш за импичмент Порошенко, организованный Михаилом Саакашвили. После этого люди в масках заблокировали редакцию украинского телеканала NewsOne, которая вела трансляцию. Петиция за импичмент президента Украины, по данным Change.org, за месяц набрала более 100 тысяч подписей.
Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска «Шегини» и попал на территорию Украины из Польши. Суд признал его виновным в незаконном пересечении границы и назначил штраф в размере около 130 долларов. По данным источников в силовых структурах Украины, власти приняли решение депортировать Саакашвили из страны до конца года. Сам Саакашвили считает свою депортацию в Грузию невозможной.
Комментарии