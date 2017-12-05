В Москве за сутки 16 человек пострадали из-за гололедицы

Из-за разыгравшейся в Москве непогоды 16 человек получили травмы, поскользнувшись на льду.
Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, еще два человека были госпитализированы с диагнозом «переохлаждение», еще двое обратились за помощью к медикам из-за упавшего на головы с крыш домов снега.
Напомним, накануне столичное управление МЧС распространило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в городе. Весь день в Москве шел сильный снег и ледяной дождь. На дорогах началась гололедица. Ветер усилился до 17 м/с. Ухудшение погодных условий в столице привело к затруднению движения автомобилей, транспортные заторы на дорогах Москвы достигали 9 баллов.
Напомним, накануне столичное управление МЧС распространило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в городе. Весь день в Москве шел сильный снег и ледяной дождь. На дорогах началась гололедица. Ветер усилился до 17 м/с. Ухудшение погодных условий в столице привело к затруднению движения автомобилей, транспортные заторы на дорогах Москвы достигали 9 баллов.
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