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    В Москве за сутки 16 человек пострадали из-за гололедицы

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    • Фото: Абулхатин Марат / ТАСС
    В Москве за сутки 16 человек пострадали <nobr>из-за</nobr> гололедицы

    В Москве за сутки 16 человек пострадали из-за гололедицы

    В Москве за сутки 16 человек пострадали <nobr>из-за</nobr> гололедицы
  • Фото: Абулхатин Марат / ТАСС

    • Из-за разыгравшейся в Москве непогоды 16 человек получили травмы, поскользнувшись на льду.

    Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, еще два человека были госпитализированы с диагнозом «переохлаждение», еще двое обратились за помощью к медикам из-за упавшего на головы с крыш домов снега.

    смотретьВ Москве после дневного снежного шторма дороги превратятся в каток
    В Москве после дневного снежного шторма дороги превратятся в каток
    Напомним, накануне столичное управление МЧС распространило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в городе. Весь день в Москве шел сильный снег и ледяной дождь. На дорогах началась гололедица. Ветер усилился до 17 м/с. Ухудшение погодных условий в столице привело к затруднению движения автомобилей, транспортные заторы на дорогах Москвы достигали 9 баллов.

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