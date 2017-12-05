Москвич в пьяной ссоре до смерти забил собутыльницу табуреткой

Столичные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в причинении смертельных травм своей знакомой.
Тело безработной женщины со следами побоев нашли утром 4 декабря на крыльце подъезда на улице Веерной. По горячим следам полицейские задержали безработного жителя этого дома. Выяснилось, что мужчина и женщина вместе распивали спиртные напитки. В какой-то момент между собутыльниками возникла ссора, подозреваемый набросился на подругу и избил ее руками, ногами и табуретом, после чего скрылся. От полученных травм женщина скончалась.
Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Информацию о задержании подозреваемого агентству «Москва» подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Информацию о задержании подозреваемого агентству «Москва» подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
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