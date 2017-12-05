Взрыв в районе исчезновения подлодки «Сан Хуан» был мощнее 100 кг тротила

Взрыв, прогремевший в районе исчезновения аргентинской подводной лодки «Сан Хуан», был мощнее 100 кг в тротиловом эквиваленте.
Об этом сообщает телеканал Todo noticias. По его данным, специалисты Минобороны Аргентины произвели пробный взрыв 100 кг тротила на глубине 40 метров в районе поиска подлодки. Место взрыва совпадает с координатами, которые предоставили эксперты, зафиксировавшие «аномальное явление, соответствующее взрыву», в день последнего выхода подлодки на связь.
Целью эксперимент было сравнить звук взрыва 100 кг тротила со звуком, который зафиксировали 15 ноября. В результате подтвердилось, что поиск ведется в зоне, где было зарегистрировано «неядерное явление». Эксперты также отметили, что взрыв был мощнее 100 кг в тротиловом эквиваленте.
Напомним, подлодка «Сан Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября. Незадолго до исчезновения экипаж субмарины доложил о пожаре на борту. Кроме того, сообщалось о взрыве в районе исчезновения подлодки. На борту судна находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик.
Через 15 дней в ВМС Аргентины сообщили, что прекращают операцию по спасению команды, так как надежды найти людей живыми практически нет. Тем не менее поиск самого судна продолжается. В этой операции участвуют и российские военные моряки.
Целью эксперимент было сравнить звук взрыва 100 кг тротила со звуком, который зафиксировали 15 ноября. В результате подтвердилось, что поиск ведется в зоне, где было зарегистрировано «неядерное явление». Эксперты также отметили, что взрыв был мощнее 100 кг в тротиловом эквиваленте.
Напомним, подлодка «Сан Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября. Незадолго до исчезновения экипаж субмарины доложил о пожаре на борту. Кроме того, сообщалось о взрыве в районе исчезновения подлодки. На борту судна находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик.
Через 15 дней в ВМС Аргентины сообщили, что прекращают операцию по спасению команды, так как надежды найти людей живыми практически нет. Тем не менее поиск самого судна продолжается. В этой операции участвуют и российские военные моряки.
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