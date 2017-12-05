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    При пожаре в уральском поселке погибли отец и трое детей

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    При пожаре в уральском поселке погибли отец и трое детей

    При пожаре в уральском поселке погибли отец и трое детей

    При пожаре в селе Новоипатово Свердловской области погибли отец и трое его детей.

    Пожар произошел ночью, с 4 на 5 ноября, в частном деревянном доме. В загоревшемся здании находилась семья из пяти человек. Самостоятельно из дома успела выбраться только бабушка, которая первой заметила возгорание. Мать семейства доставлена в больницу с ожогами. Тела отца и троих детей были найдены пожарными во время тушения огня.

    Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Чтобы справиться с огнем, спасателям потребовалось 24 минуты.

    По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинение по неосторожности смерти двум и более лицам, передает ТАСС со ссылкой на СУ СКР по региону.

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