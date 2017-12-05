В Приморье семилетние мальчики получили повестки в военкомат

В Уссурийске вызовы для явки военкомат получили трое детей 2010 года рождения.
Как передает «Интерфакс», трое учеников младших классов из города Уссурийска получили письменные вызовы в военкомат для постановки на первоначальный воинский учет.
Военные объяснили ошибку опечатками в документации, предоставленной городской больницей Уссурийска.
Сообщение представителя военкомата Уссурийска: «Письменные вызовы были составлены на основании списков юношей 2001 года рождения, предоставленных подразделением Уссурийской городской центральной больницы. Из-за некорректных данных, предоставленных больницей, вызовы ошибочно получили трое мальчиков 2010 года рождения».
В военкомате не уточнили, обязаны ли дети явиться по этим повесткам на встречу. В соцсетях дедушка одного из школьников разместил фотографию полученного вызова и пообещал привести внука в военкомат, «а то запишут в уклонисты».
Военные объяснили ошибку опечатками в документации, предоставленной городской больницей Уссурийска.
Сообщение представителя военкомата Уссурийска: «Письменные вызовы были составлены на основании списков юношей 2001 года рождения, предоставленных подразделением Уссурийской городской центральной больницы. Из-за некорректных данных, предоставленных больницей, вызовы ошибочно получили трое мальчиков 2010 года рождения».
В военкомате не уточнили, обязаны ли дети явиться по этим повесткам на встречу. В соцсетях дедушка одного из школьников разместил фотографию полученного вызова и пообещал привести внука в военкомат, «а то запишут в уклонисты».
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