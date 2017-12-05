В Берлине открылся центр болельщиков ЧМ по футболу-2018

Гусли, балалайки, жемчуга и соболя: в Берлине с присущим России гостеприимством открылся «Русский дом болельщика 2018» предстоящего чемпионата мира по футболу.
Красную ленточку на церемонии открытия в Берлине «Русского дома болельщика 2018» перерезали представители российского посольства, Россотрудничества и Минспорта. В рамках мероприятия прошла презентация 11 городов, которые примут матчи.
«Русский дом» в Берлине будет работать без выходных. Там можно получить паспорт болельщика и узнать всю информацию о российских городах, принимающих матчи первенства.
Немецкие болельщики активно готовятся к поездке в Россию. Онлайн-заявку на билеты чемпионата мира по футболу уже подали больше трехсот тысяч жителей Германии.
А накануне в «Сколково» представили лучшие волонтерские проекты к футбольному первенству.
«Русский дом» в Берлине будет работать без выходных. Там можно получить паспорт болельщика и узнать всю информацию о российских городах, принимающих матчи первенства.
Немецкие болельщики активно готовятся к поездке в Россию. Онлайн-заявку на билеты чемпионата мира по футболу уже подали больше трехсот тысяч жителей Германии.
А накануне в «Сколково» представили лучшие волонтерские проекты к футбольному первенству.
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