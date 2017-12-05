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    Сирийские ПВО отразили новую ракетную атаку Израиля

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    Сирийские ПВО отразили новую ракетную атаку Израиля

    Сирийские ПВО отразили новую ракетную атаку Израиля

    Израиль вновь выпустил несколько ракет по целям в пригороде сирийской столицы.

    Как пишет ТАСС со ссылкой на сирийские СМИ, в ночь на вторник Израиль вновь атаковал военные объекты на окраине сирийской столицы. Сообщается, что сирийские ПВО уничтожили несколько ракет, выпущенных по Исследовательскому центру в пригороде Дамаска.

    Напомним, 2 декабря сирийские военные отразили ракетный удар Израиля, нанесенный по одной из военных баз в окрестностях сирийской столицы. После этого премьер-министр Израиля выступил с заявлением, о том, что его страна не потерпит присутствия сил Ирана на территории Сирии.

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