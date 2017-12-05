Киевская блокада свободы слова: кому выгодна осада украинского телеканала NewsOneо

На Украине почти сутки внимание всей страны было приковано к зданию телеканала NewsOne. Несколько десятков недовольных политикой редакции молодчиков окружили его и обтянули колючей проволокой. За что националисты ополчились на оппозиционный Порошенко телеканал NewsOne?
Радикалы требуют извинений от главы телеканала, депутата Рады Евгения Мураева за то, что назвал в эфире события 2014 года государственным переворотом. Казалось, это противостояние надолго, ведь журналисты сдаваться тоже не собирались и обвинили активистов в посягательстве на свободу слова. В понедельник вечером стало известно, что радикалы все же стали разбирать свои баррикады.
Успели ли в Европе отреагировать на это притеснение свободы слова, выяснял корреспондент НТВ Алексей Поляков.
В Европе отреагировать еще не успели. Но совершенно точно, о происходящем у здания телеканала NewsOn на Западе узнали «из первых уст». Владелец NewsOn Евгений Мураев прилетел в Брюссель и отчитался об этом в Facebook: «Наша текущая безобразная демократия, беззаконие и проблемы в работе независимых СМИ станут и первой темой общения с еврокомиссарами»
Михаил Погребинский, директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии: «У нас уже был поджог телеканала „Интер“, и кто-то из европейских политиков высказывался, что поджигать телеканалы „нехорошо“. Но никто не наказан».
Такие же радикалы перекрывали железнодорожное сообщение с Россией. Такие же радикалы на прошлой неделе отчитывали игроков лучшей команды страны — донецкого «Шахтёра» — и угрожали им расправой, если те не выйдут на поле в футболках с лозунгами в поддержку войны на востоке. И «Шахтёр» вышел, испугавшись десятка молодчиков и не подумав о миллионах фанатов с Донбасса. И всегда эти радикалы прикрываются статусом «ветераны АТО».
Андрей Мишин, директор киевского института мирных исследований: «Многие из них привлекались к уголовной ответственности. Поэтому сегодня статус, что они защищают страну, позволяет им так себя вести. И свернуть это все одним движением мог бы министр внутренних дел».
Но таких движений со стороны главы МВД Украины нет. Возможно, властям выгодна горстка опричников, которая учит всех любить страну так, как они считают нужным.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Успели ли в Европе отреагировать на это притеснение свободы слова, выяснял корреспондент НТВ Алексей Поляков.
В Европе отреагировать еще не успели. Но совершенно точно, о происходящем у здания телеканала NewsOn на Западе узнали «из первых уст». Владелец NewsOn Евгений Мураев прилетел в Брюссель и отчитался об этом в Facebook: «Наша текущая безобразная демократия, беззаконие и проблемы в работе независимых СМИ станут и первой темой общения с еврокомиссарами»
Михаил Погребинский, директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии: «У нас уже был поджог телеканала „Интер“, и кто-то из европейских политиков высказывался, что поджигать телеканалы „нехорошо“. Но никто не наказан».
Такие же радикалы перекрывали железнодорожное сообщение с Россией. Такие же радикалы на прошлой неделе отчитывали игроков лучшей команды страны — донецкого «Шахтёра» — и угрожали им расправой, если те не выйдут на поле в футболках с лозунгами в поддержку войны на востоке. И «Шахтёр» вышел, испугавшись десятка молодчиков и не подумав о миллионах фанатов с Донбасса. И всегда эти радикалы прикрываются статусом «ветераны АТО».
Андрей Мишин, директор киевского института мирных исследований: «Многие из них привлекались к уголовной ответственности. Поэтому сегодня статус, что они защищают страну, позволяет им так себя вести. И свернуть это все одним движением мог бы министр внутренних дел».
Но таких движений со стороны главы МВД Украины нет. Возможно, властям выгодна горстка опричников, которая учит всех любить страну так, как они считают нужным.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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