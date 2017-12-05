Спецпрокурор Мюллер возражает против освобождения Манафорта из-под домашнего ареста

Спецпрокурор Мюллер утверждает, что Пол Манафорт нарушил условия освобождения
из-под ареста, написав статью под вымышленным именем.
Ведущий расследование по так называемому российскому делу спецпрокурор Роберт Мюллер попросил федерального судью не отпускать экс-главу предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта под залог. Мюллер утверждает, что Манафорт написал статью под вымышленным именем о своей политической деятельности в интересах Украины. Сообщается также, что публикацию статьи удалось предотвратить американским спецслужбам.
Мюллер напомнил, что судья Эми Джексон 8 ноября запретила всем сторонам в этом процессе делать какие-либо заявления средствам массовой информации по существу предъявленных обвинений.
Напомним, спецпрокурор США Роберт Мюллер ведет расследование по поводу приписываемых Москве попыток вмешательства в ход президентской предвыборной кампании в США. При этом аппарат спецпрокурора выдвинул обвинения по 12 пунктам в отношении Пола Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса. Их обвиняют в сговоре против США с целью отмывания денежных средств и других преступлениях.
Мюллер напомнил, что судья Эми Джексон 8 ноября запретила всем сторонам в этом процессе делать какие-либо заявления средствам массовой информации по существу предъявленных обвинений.
Напомним, спецпрокурор США Роберт Мюллер ведет расследование по поводу приписываемых Москве попыток вмешательства в ход президентской предвыборной кампании в США. При этом аппарат спецпрокурора выдвинул обвинения по 12 пунктам в отношении Пола Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса. Их обвиняют в сговоре против США с целью отмывания денежных средств и других преступлениях.
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