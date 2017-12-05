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    Полиция Флориды предотвратила стрельбу в исламском центре

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    Полиция Флориды предотвратила стрельбу в исламском центре

    Полиция Флориды предотвратила стрельбу в исламском центре

    Расследование дела о подготовке стрельбы в исламском центре в США взяло под контроль ФБР.

    О предотвращенном покушении сообщается на странице шерифа города Джексонвилл (штат Флорида) в Facebook.

    Сообщение офиса шерифа Джексонвилла: «Житель Джексонвилла 69-летний Бернардино Гавала Болатете взят под стражу на основании многочисленных обвинений, включая хранение оптического прицела для огнестрельного оружия. В исламском центре планировалась стрельба по людям. Стрельбу предотвратили».

    Правоохранители сообщили, что спецоперация по задержанию подозреваемого была проведена по наводке американского гражданина, сообщившего о готовящемся преступлении.

    Задержанный арестован. Расследованием занимаются сотрудники ФБР.

    Напомним, 5 ноября бывший военный Девин Келли расстрелял из автоматической винтовки 26 прихожан во время службы в баптисткой церкви в городке Сазерленд-Спрингс в Техасе. Более 20 человек получили ранения. Преступник пытался скрыться, но после был обнаружен мертвым в машине. По данным следствия, он покончил с собой.

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