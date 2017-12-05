Какими способами людей завлекают в секты: расследование НТВ

Жительница Челябинска судится с работодателем, превратившим офис чуть ли не в секту. Какие обряды начальник заставлял совершать своих подчиненных? И сколько таких
боссов-проповедников по всей стране?
Как выяснилось, оказаться в секте может кто угодно и где угодно. Например, на рабочем месте в респектабельной с виду компании. Как раз по такому делу начались судебные слушания в Челябинске. Специальный репортаж корреспондента НТВ Екатерины Гусельниковой.
До устройства на работу Оксана Сухорукова и имени-то такого не слышала — Рон Хаббард. Но уже через несколько месяцев могла цитировать его книги наизусть. Сейчас она рассказывает, как бывший начальник выдавал ей книги и контролировал их изучение. Экс-начальник Оксаны — директор челябинской фирмы, занимающейся продажей одноразовой посуды. Портрет основателя так называемой Церкви сайентологии висит в его кабинете на видном месте.
Петр Чернов, руководитель фирмы: «Мы используем административную технологию, которую использовал этот философ. Она в России не запрещена».
На защиту американца яростно встают и бывшие коллеги Сухоруковой. Но Оксана уверена, что они так говорят, потому что держатся за работу. Она же не смогла мириться с «философскими чтениями» и уволилась. В итоге не получила положенные ей 40 тысяч рублей. Вернуть их женщина хочет через суд и говорит, что свидетелями будут еще десять бывших сотрудников.
Анна Сергушина, бывший сотрудник компании: «Как только я пришла, мне сказали, что я „должна пройти это обучение“. Наблюдали за этим, сколько я прошла и как».
Десятки человек в последние несколько месяцев один за другим подали заявление об уходе из этой калужской клиники. Сотрудники прокуратуры уверены: директор медцентра Лариса Анфалова не только сама была поклонницей сайентологии, но и вынуждала своих подчиненных посещать специальные тренинги. По данным силовиков, Анфалова собирала информацию о своих клиентах и передавала ее организаторам тех самых тренингов, которые вместо бизнес-уроков пропагандируют тезисы «Дианетики» — созданной Хаббардом псевдонауки. Именно на ней и основано сайентологическое учение.
Александр Невеев, эксперт по культам, сектам и деструктивным тренингам: «
Большинство людей сегодня продолжают верить в то, что есть некие легкие, обходные пути к успеху, удаче, могуществу, здоровью и так далее. И именно такого рода представления и лежат в основе вовлечения в секту».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
До устройства на работу Оксана Сухорукова и имени-то такого не слышала — Рон Хаббард. Но уже через несколько месяцев могла цитировать его книги наизусть. Сейчас она рассказывает, как бывший начальник выдавал ей книги и контролировал их изучение. Экс-начальник Оксаны — директор челябинской фирмы, занимающейся продажей одноразовой посуды. Портрет основателя так называемой Церкви сайентологии висит в его кабинете на видном месте.
Петр Чернов, руководитель фирмы: «Мы используем административную технологию, которую использовал этот философ. Она в России не запрещена».
На защиту американца яростно встают и бывшие коллеги Сухоруковой. Но Оксана уверена, что они так говорят, потому что держатся за работу. Она же не смогла мириться с «философскими чтениями» и уволилась. В итоге не получила положенные ей 40 тысяч рублей. Вернуть их женщина хочет через суд и говорит, что свидетелями будут еще десять бывших сотрудников.
Анна Сергушина, бывший сотрудник компании: «Как только я пришла, мне сказали, что я „должна пройти это обучение“. Наблюдали за этим, сколько я прошла и как».
Десятки человек в последние несколько месяцев один за другим подали заявление об уходе из этой калужской клиники. Сотрудники прокуратуры уверены: директор медцентра Лариса Анфалова не только сама была поклонницей сайентологии, но и вынуждала своих подчиненных посещать специальные тренинги. По данным силовиков, Анфалова собирала информацию о своих клиентах и передавала ее организаторам тех самых тренингов, которые вместо бизнес-уроков пропагандируют тезисы «Дианетики» — созданной Хаббардом псевдонауки. Именно на ней и основано сайентологическое учение.
Александр Невеев, эксперт по культам, сектам и деструктивным тренингам: «
Большинство людей сегодня продолжают верить в то, что есть некие легкие, обходные пути к успеху, удаче, могуществу, здоровью и так далее. И именно такого рода представления и лежат в основе вовлечения в секту».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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