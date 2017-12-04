Трамп обсудил с Макроном урегулирование кризиса в Ираке

Пресс-служба Белого дома распространила информацию о переговорах президентов США и Франции.
Сообщение пресс-службы Белого дома: «Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили пути продвижения мирного процесса на Ближнем Востоке. Разговор подтвердил тесную связь между Соединенными Штатами и Францией как союзниками, приверженными стабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке».
В Белом доме также сообщили, что Президенты согласились с необходимостью урегулирования разногласий между правительством Ирака и региональным правительством Курдистана путем диалога, пишет ТАСС.
В Белом доме также сообщили, что Президенты согласились с необходимостью урегулирования разногласий между правительством Ирака и региональным правительством Курдистана путем диалога, пишет ТАСС.
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