В Орловской области 3 человека погибли в аварии с участием грузовика

Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП на трассе в Орловской области.
Как сообщили в региональном главке МВД, авария произошла в понедельник около 21:00 на 12-м километре трассы «Орел — Брянск», возле деревни Солнцево Орловской области.
Сообщение пресс-службы УМВД по Орловской области: «Предварительно установлено, что автомобиль Mitsubishi Lancer, совершая маневр обгона, выехал на полосу встречного движения и столкнулся грузовиком Scania. В результате ДТП на месте погибли два пассажира и водитель иномарки. Сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии».
В полиции сообщили, что водитель грузовика получил травмы, ему оказывают медицинскую помощь. Ведется расследование всех обстоятельств ДТП, пишет ТАСС.
Сообщение пресс-службы УМВД по Орловской области: «Предварительно установлено, что автомобиль Mitsubishi Lancer, совершая маневр обгона, выехал на полосу встречного движения и столкнулся грузовиком Scania. В результате ДТП на месте погибли два пассажира и водитель иномарки. Сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии».
В полиции сообщили, что водитель грузовика получил травмы, ему оказывают медицинскую помощь. Ведется расследование всех обстоятельств ДТП, пишет ТАСС.
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