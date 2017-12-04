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    В Орловской области 3 человека погибли в аварии с участием грузовика

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    • Фото: ОчкиТургенева / vk.com
    В Орловской области 3 человека погибли в аварии с участием грузовика

    В Орловской области 3 человека погибли в аварии с участием грузовика

    В Орловской области 3 человека погибли в аварии с участием грузовика
  • Фото: ОчкиТургенева / vk.com

    • Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП на трассе в Орловской области.

    Как сообщили в региональном главке МВД, авария произошла в понедельник около 21:00 на 12-м километре трассы «Орел — Брянск», возле деревни Солнцево Орловской области.

    Сообщение пресс-службы УМВД по Орловской области: «Предварительно установлено, что автомобиль Mitsubishi Lancer, совершая маневр обгона, выехал на полосу встречного движения и столкнулся грузовиком Scania. В результате ДТП на месте погибли два пассажира и водитель иномарки. Сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии».

    В полиции сообщили, что водитель грузовика получил травмы, ему оказывают медицинскую помощь. Ведется расследование всех обстоятельств ДТП, пишет ТАСС.

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