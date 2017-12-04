Путин назначил сроки подготовки новой демографической программы

Президент РФ дал ряд поручений, которые касаются новых инициатив по поддержке семей с детьми.
Ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка должны быть введены в России до 15 февраля 2018 года. Такое поручение дал в понедельник президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.
Напомним, пособия должны равняться прожиточному минимуму, их будут начислять, пока ребенку не исполнится полтора года. На выплаты могут рассчитывать семьи с доходом не более 1,5 прожиточного минимума на человека.
К 15 февраля необходимо также подготовить нормативную базу для продления материнского капитала и расширения возможностей его использования. Ответственным за подготовку назначен руководитель администрации президента Антон Вайно.
Материнский капитал планируется продлить до 2021 года. Его можно будет получать в форме регулярных выплат или потратить на уход за ребенком, дополнительное образование, зарплату няни.
Кроме того, Путин поручил решить проблему с детскими садами. 100% малышей должны иметь возможность ходить в детские сады к 2021 году.
На прошлой неделе президент объявил о «перезагрузке» демографической программы в стране. Кроме новых выплат и продления программы материнского капитала, семьи с детьми будут иметь право на льготные ставки по ипотеке. Путин также поручил выделить 50 млрд рублей на ремонт детских поликлиник по всей стране.
Напомним, пособия должны равняться прожиточному минимуму, их будут начислять, пока ребенку не исполнится полтора года. На выплаты могут рассчитывать семьи с доходом не более 1,5 прожиточного минимума на человека.
К 15 февраля необходимо также подготовить нормативную базу для продления материнского капитала и расширения возможностей его использования. Ответственным за подготовку назначен руководитель администрации президента Антон Вайно.
Материнский капитал планируется продлить до 2021 года. Его можно будет получать в форме регулярных выплат или потратить на уход за ребенком, дополнительное образование, зарплату няни.
Кроме того, Путин поручил решить проблему с детскими садами. 100% малышей должны иметь возможность ходить в детские сады к 2021 году.
На прошлой неделе президент объявил о «перезагрузке» демографической программы в стране. Кроме новых выплат и продления программы материнского капитала, семьи с детьми будут иметь право на льготные ставки по ипотеке. Путин также поручил выделить 50 млрд рублей на ремонт детских поликлиник по всей стране.
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