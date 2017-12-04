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    Путин назначил сроки подготовки новой демографической программы

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    • Фото: Метцель Михаил / ТАСС
    Путин назначил сроки подготовки новой демографической программы

    Путин назначил сроки подготовки новой демографической программы

    Путин назначил сроки подготовки новой демографической программы
  • Фото: Метцель Михаил / ТАСС

    • Президент РФ дал ряд поручений, которые касаются новых инициатив по поддержке семей с детьми.

    Ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка должны быть введены в России до 15 февраля 2018 года. Такое поручение дал в понедельник президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

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    Напомним, пособия должны равняться прожиточному минимуму, их будут начислять, пока ребенку не исполнится полтора года. На выплаты могут рассчитывать семьи с доходом не более 1,5 прожиточного минимума на человека.

    К 15 февраля необходимо также подготовить нормативную базу для продления материнского капитала и расширения возможностей его использования. Ответственным за подготовку назначен руководитель администрации президента Антон Вайно.

    Материнский капитал планируется продлить до 2021 года. Его можно будет получать в форме регулярных выплат или потратить на уход за ребенком, дополнительное образование, зарплату няни.

    Кроме того, Путин поручил решить проблему с детскими садами. 100% малышей должны иметь возможность ходить в детские сады к 2021 году.

    На прошлой неделе президент объявил о «перезагрузке» демографической программы в стране. Кроме новых выплат и продления программы материнского капитала, семьи с детьми будут иметь право на льготные ставки по ипотеке. Путин также поручил выделить 50 млрд рублей на ремонт детских поликлиник по всей стране.

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