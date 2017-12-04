Интернет «убил» последний эротический кинотеатр в Париже

Последний парижский эротический кинотеатр не выдержал конкуренции с Интернетом.
В Париже прекращает работу последний кинотеатр, в котором показывали эротику. В конце 2017 года директор кинотеатра Beverley Морис Ларош уйдет на пенсию, и заведение закроют окончательно, сообщает издание The Local.
По словам Лароша, в последние годы сеансы не окупаются: в кинотеатр приходит слишком мало зрителей. Директор рассказал, что сейчас кинотеатр продает не более 600 билетов в неделю, тогда как 20 лет назад число проданных билетов достигало полутора тысяч. Большинство нынешних гостей — постоянные зрители, которые ходят в этот кинотеатр более 60 лет.
Падение интереса к эротике в кино директор связывает с Интернетом, где, по словам Лароша, «даже десятилетние дети могут найти любой порнофильм».
По словам Лароша, в последние годы сеансы не окупаются: в кинотеатр приходит слишком мало зрителей. Директор рассказал, что сейчас кинотеатр продает не более 600 билетов в неделю, тогда как 20 лет назад число проданных билетов достигало полутора тысяч. Большинство нынешних гостей — постоянные зрители, которые ходят в этот кинотеатр более 60 лет.
Падение интереса к эротике в кино директор связывает с Интернетом, где, по словам Лароша, «даже десятилетние дети могут найти любой порнофильм».
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