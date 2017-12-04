«Сбербанк» сообщил об устранении сбоя с картами

В банке сообщили об устранении технических трудностей при проведении операций по картам.
Пресс-служба «Сбербанка» сообщила о восстановлении работоспособности операций по банковским картам. «Системы банка работают в штатном режиме. Причина сбоя уточняется. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что клиенты «Сбербанка» могут испытывать временные трудности при проведении операций с картами банка в терминалах и торговых центрах, а также об ошибочном уменьшении баланса счетов на некоторых картах. В пресс-службе заверили, что баланс будет восстановлен в течение пяти рабочих дней.
Кроме «Сбербанка» об ошибках при проведении операций по картам в терминалах сторонних банков сегодня предупредили и в «ВТБ 24». В колл-центре финансовой организации отметили, что сбой произошел «по независящим от банка причинам». При этом в пресс-службе ВТБ отметили, что пока все системы работают в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что клиенты «Сбербанка» могут испытывать временные трудности при проведении операций с картами банка в терминалах и торговых центрах, а также об ошибочном уменьшении баланса счетов на некоторых картах. В пресс-службе заверили, что баланс будет восстановлен в течение пяти рабочих дней.
Кроме «Сбербанка» об ошибках при проведении операций по картам в терминалах сторонних банков сегодня предупредили и в «ВТБ 24». В колл-центре финансовой организации отметили, что сбой произошел «по независящим от банка причинам». При этом в пресс-службе ВТБ отметили, что пока все системы работают в штатном режиме.
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