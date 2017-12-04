На Ямайке поставили памятник Усэйну Болту

В столице Ямайки Кингстоне сегодня торжественно представили бронзовую статую знаменитого легкоатлета Усэйна Болта.
Памятник высотой 2,5 метра установлен у Национального стадиона. Легкоатлет запечатлен в момент демонстрации своего фирменного «жеста-молнии», которым он сопровождал каждую победу. Статуя стоит рядом с памятником другому знаменитому ямайцу — музыканту Бобу Марли.
На церемонии открытия присутствовало руководство страны, в том числе премьер-министр Эндрю Хоулнесс, министр спорта Оливия Грейндж, а также сам 31-летний ямайский спринтер, который в августе этого года завершил спортивную карьеру.
Эндрю Хоулнесс отметил, что Ямайка многим обязана Болту, который внес неоценимый вклад в формирование позитивного имиджа страны. А Уэйн Болт Болт поблагодарил автора памятника, известного ямайского скульптора Бэзила Уотсона, за великолепную работу, передает ТАСС.
Усэйн Болт — восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира. Он завершил карьеру после выступления на чемпионате мира 2017 года в Лондоне, где он завоевал бронзу в беге на 100 метров.
На церемонии открытия присутствовало руководство страны, в том числе премьер-министр Эндрю Хоулнесс, министр спорта Оливия Грейндж, а также сам 31-летний ямайский спринтер, который в августе этого года завершил спортивную карьеру.
Эндрю Хоулнесс отметил, что Ямайка многим обязана Болту, который внес неоценимый вклад в формирование позитивного имиджа страны. А Уэйн Болт Болт поблагодарил автора памятника, известного ямайского скульптора Бэзила Уотсона, за великолепную работу, передает ТАСС.
Усэйн Болт — восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира. Он завершил карьеру после выступления на чемпионате мира 2017 года в Лондоне, где он завоевал бронзу в беге на 100 метров.
Комментарии