Президент Йемена призвал к всенародному восстанию после убийства Салеха

Абд Раббо Мансур Хади, выступая по телевидению, призвал дать отпор мятежникам.
Президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади призвал жителей всех провинций страны к восстанию против мятежного движения «Ансар Аллах». Выступление йеменского лидера транслировал телеканал Sky News Arabia.
Абд Раббо Мансур Хади, президент Йемена: «Я призываю народ Йемена во всех провинциях восстать против вооруженных формирований хуситов».
Сегодня экс-президент Йемена Али Абдалла Салех был застрелен снайпером при попытке задержания хуситами в провинции Сана. СМИ сообщили, что пуля попала Салеху в голову, когда он вышел из машины из-за начавшейся стрельбы. Телеканал опубликовал видео, на котором видно, как с места событий уносят раненного в голову человека. Также СМИ стало известно, что повстанцы ранили и взяли в плен сына Салеха Халида и убили одного из партийных лидеров «Всеобщего народного конгресса».
Гибель экс-главы государства стала следствием раскола между недавними союзниками. Еще несколько дней назад повстанцы-хуситы и лояльные Салеху военные сражались на одной стороне: они противостояли арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией и пользовались поддержкой Ирана. Но на прошлой неделе Салех обвинил повстанцев в том, что они заморили страну голодом ради своих корыстных целей, объявил о разрыве союза с ними и о готовности вступить в переговоры с саудитами. В результате в Сане вспыхнули ожесточенные бои. Стычки между сторонниками экс-президента Йемена Али Абдалла Салеха и хуситами с применением крупнокалиберных пулеметов, минометов, гранатометов и артиллерии, продолжались в йеменской столице с 29 ноября. Сообщается, что погибли около 250 человек с обеих сторон В понедельник хуситы заявили, что восстановили контроль над йеменской столицей.
Абд Раббо Мансур Хади, президент Йемена: «Я призываю народ Йемена во всех провинциях восстать против вооруженных формирований хуситов».
Сегодня экс-президент Йемена Али Абдалла Салех был застрелен снайпером при попытке задержания хуситами в провинции Сана. СМИ сообщили, что пуля попала Салеху в голову, когда он вышел из машины из-за начавшейся стрельбы. Телеканал опубликовал видео, на котором видно, как с места событий уносят раненного в голову человека. Также СМИ стало известно, что повстанцы ранили и взяли в плен сына Салеха Халида и убили одного из партийных лидеров «Всеобщего народного конгресса».
Гибель экс-главы государства стала следствием раскола между недавними союзниками. Еще несколько дней назад повстанцы-хуситы и лояльные Салеху военные сражались на одной стороне: они противостояли арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией и пользовались поддержкой Ирана. Но на прошлой неделе Салех обвинил повстанцев в том, что они заморили страну голодом ради своих корыстных целей, объявил о разрыве союза с ними и о готовности вступить в переговоры с саудитами. В результате в Сане вспыхнули ожесточенные бои. Стычки между сторонниками экс-президента Йемена Али Абдалла Салеха и хуситами с применением крупнокалиберных пулеметов, минометов, гранатометов и артиллерии, продолжались в йеменской столице с 29 ноября. Сообщается, что погибли около 250 человек с обеих сторон В понедельник хуситы заявили, что восстановили контроль над йеменской столицей.
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