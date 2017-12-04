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    #ВерювЧудо: «Фонд доноров» начал собирать кровь через соцсети. Санкт-Петербург, благотворительность, донорство, соцсети. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ#ВерювЧудо: «Фонд доноров» начал собирать кровь через соцсети

    #ВерювЧудо: «Фонд доноров» начал собирать кровь через соцсети

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    #ВерювЧудо: «Фонд доноров» начал собирать кровь через соцсети

    #ВерювЧудо: «Фонд доноров» начал собирать кровь через соцсети

      В Петербурге в преддверии Нового года запустили современный формат поиска доноров.

      Петербургский «Фонд доноров» запустил предновогоднюю акцию. Она проходит в формате челленджа, где участники получают в социальных сетях вызов, а в ответ сдают кровь на типирование.

      Кроме того, студенты, волонтеры, общественные и политические деятели рассказывают, что встать в регистр потенциальных доноров костного мозга не занимает много времени. А одной пробирки достаточно, чтобы подарить кому-то ценный подарок — возможность победить рак.

      Сдать кровь на типирование можно в НИИ гематологии на 2-й Советской улице. А если участник не может внести свои данные в регистр, организаторы предлагают рассказать об акции в социальных сетях, используя хештеги #верювчудо, #героямистановятся и #передатьэстафету.

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