ВерювЧудо: «Фонд доноров» начал собирать кровь через соцсети

В Петербурге в преддверии Нового года запустили современный формат поиска доноров.
Петербургский «Фонд доноров» запустил предновогоднюю акцию. Она проходит в формате челленджа, где участники получают в социальных сетях вызов, а в ответ сдают кровь на типирование.
Кроме того, студенты, волонтеры, общественные и политические деятели рассказывают, что встать в регистр потенциальных доноров костного мозга не занимает много времени. А одной пробирки достаточно, чтобы подарить кому-то ценный подарок — возможность победить рак.
Сдать кровь на типирование можно в НИИ гематологии на 2-й Советской улице. А если участник не может внести свои данные в регистр, организаторы предлагают рассказать об акции в социальных сетях, используя хештеги #верювчудо, #героямистановятся и #передатьэстафету.
Кроме того, студенты, волонтеры, общественные и политические деятели рассказывают, что встать в регистр потенциальных доноров костного мозга не занимает много времени. А одной пробирки достаточно, чтобы подарить кому-то ценный подарок — возможность победить рак.
Сдать кровь на типирование можно в НИИ гематологии на 2-й Советской улице. А если участник не может внести свои данные в регистр, организаторы предлагают рассказать об акции в социальных сетях, используя хештеги #верювчудо, #героямистановятся и #передатьэстафету.
Комментарии