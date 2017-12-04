Депутаты Госдумы: «Красный Бор» необходимо рекультивировать из федерального бюджета

Сегодня на территории полигона токсичных отходов в Ленобласти прошло выездное заседание парламентской комиссии по экологии.
Полигон «Красный Бор» могут рекультивировать за счет федерального бюджета. Добиваться финансирования намерены депутаты, которые сегодня провели выездное заседание думского комитета по экологии в Ленинградской области.
Однако о сроках утилизации отходов говорить пока рано. Проект очистных сооружений для полигона сейчас проходит экспертизу. Его оценили в полмиллиарда рублей. Кроме того, рекультивация предполагает отбор проб, часть которых отправят в Финляндию в рамках соглашения с Северной экологической финансовой корпорацией (НЕФКО), передает 47news.
Сергей Боярский, депутат Государственной думы РФ: «Мы хотим отметить достойную работу администрации Петербурга, которая проведена для безопасного и безаварийного обслуживания этого сложного объекта. Я немного разочарован отсутствием на сегодняшнем мероприятии представителей Министерства природных ресурсов. Это несмотря на то, что они были на Арктическом форуме в Петербурге».
Кроме того, на заседании не были замечены ни губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, ни глава Ленобласти Александр Дрозденко.
Работу «Красного Бора» остановили в 2014 году, когда там скопилось около двух миллионов тонн промышленных отходов. А в середине этого года по иску Росприроднадзора у предприятия была отозвана лицензия. Известно, что в 2018 году на обеспечение безопасности на полигоне потратят 207 миллионов рублей.
Однако о сроках утилизации отходов говорить пока рано. Проект очистных сооружений для полигона сейчас проходит экспертизу. Его оценили в полмиллиарда рублей. Кроме того, рекультивация предполагает отбор проб, часть которых отправят в Финляндию в рамках соглашения с Северной экологической финансовой корпорацией (НЕФКО), передает 47news.
Сергей Боярский, депутат Государственной думы РФ: «Мы хотим отметить достойную работу администрации Петербурга, которая проведена для безопасного и безаварийного обслуживания этого сложного объекта. Я немного разочарован отсутствием на сегодняшнем мероприятии представителей Министерства природных ресурсов. Это несмотря на то, что они были на Арктическом форуме в Петербурге».
Кроме того, на заседании не были замечены ни губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, ни глава Ленобласти Александр Дрозденко.
Работу «Красного Бора» остановили в 2014 году, когда там скопилось около двух миллионов тонн промышленных отходов. А в середине этого года по иску Росприроднадзора у предприятия была отозвана лицензия. Известно, что в 2018 году на обеспечение безопасности на полигоне потратят 207 миллионов рублей.
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