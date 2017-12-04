Дед Мороз рассказал детям из Нижнего Новгорода о собственной криптовалюте

Дед Мороз, путешествующий в эти дни по стране вместе с командой НТВ, сегодня сделал неожиданное заявление. Новогодний волшебник решил быть в тренде и выпускать собственную криптовалюту. И даже уже выбрал подходящее название — «дедульки».
Майнинг биткоинов Дед Мороз собирается наладить в своей сказочной резиденции в Великом Устюге. О своих планах сказачный бородач рассказал в Нижнем Новгороде. Во время путешествия по стране волшебник с подарками приезжает в детские дома, приюты, больницы. Корреспондент НТВ Валерия Алёхина подробнее.
В Нижний Новгород Дед Мороз и команда НТВ приехали еще накануне из Казани. Сегодня главный волшебник зимы побывал еще в двух детских домах — там, конечно, его тоже очень ждали. Как рассказали воспитатели, ребята внимательно следят в эфирах НТВ за путешествием Деда Мороза и некоторые до последнего не могли поверить, что и к ним он тоже привезет праздничное настроение и, конечно, подарки.
Так что с самого утра в санаторном детском доме праздничная суета: маленькие воспитанники, а здесь их почти 100, признались, что раньше никогда в жизни не видели настоящего, того самого Деда Мороза из Великого Устюга. Многие волновались, а понравится ли дедушке танец, который они специально приготовили.
Воспитанники постарше подготовились еще серьезнее: Денис специально к приезду Деда Мороза выучил сложную партию на ударной установке. Ему 14, и он из тех, кто не то чтобы верит в Деда Мороза, но в предновогоднее волшебство — точно! Подробнее — в репортаже НТВ.
Напомним, акция «Путешествие Деда Мороза с НТВ» стартовала в ноябре этого года. Перед новогодними праздниками Дед Мороз вместе со звездами НТВ совершает путешествие по стране, в десятках городов навещают ребят из детских образовательных центров, больниц и социальных учреждений, дарят им подарки и исполняют мечты авторов писем, отправленных на специальный электронный ящик dedmoroz@ntv.ru.
В Нижний Новгород Дед Мороз и команда НТВ приехали еще накануне из Казани. Сегодня главный волшебник зимы побывал еще в двух детских домах — там, конечно, его тоже очень ждали. Как рассказали воспитатели, ребята внимательно следят в эфирах НТВ за путешествием Деда Мороза и некоторые до последнего не могли поверить, что и к ним он тоже привезет праздничное настроение и, конечно, подарки.
Так что с самого утра в санаторном детском доме праздничная суета: маленькие воспитанники, а здесь их почти 100, признались, что раньше никогда в жизни не видели настоящего, того самого Деда Мороза из Великого Устюга. Многие волновались, а понравится ли дедушке танец, который они специально приготовили.
Воспитанники постарше подготовились еще серьезнее: Денис специально к приезду Деда Мороза выучил сложную партию на ударной установке. Ему 14, и он из тех, кто не то чтобы верит в Деда Мороза, но в предновогоднее волшебство — точно! Подробнее — в репортаже НТВ.
Напомним, акция «Путешествие Деда Мороза с НТВ» стартовала в ноябре этого года. Перед новогодними праздниками Дед Мороз вместе со звездами НТВ совершает путешествие по стране, в десятках городов навещают ребят из детских образовательных центров, больниц и социальных учреждений, дарят им подарки и исполняют мечты авторов писем, отправленных на специальный электронный ящик dedmoroz@ntv.ru.
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