МОК готовится огласить решение о допуске россиян на Олимпиаду в Пхёнчхане

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди, не желая того, стал автором эпиграфа к завтрашнему заседанию исполкома МОК в Лозанне: его пророческие слова «спорт вне политики — неосуществимая мечта» сужают выбор вероятного решения олимпийских чиновников по российскому вопросу между плохим и очень плохим.
Ожидается либо тотальный запрет на участие россиян в Играх в Пхёнчхане, либо «гуманный» вариант — разрешение отдельным спортсменам из России участвовать в состязаниях, но исключительно под нейтральным флагом. Последняя попытка повлиять на решение 14 членов исполкома МОК будет предпринята завтра. Глава ОКР Александр Жуков, лучшая фигуристая мира Евгения Медведева и руководитель Общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов уже в Лозанне.
Списанные как под копирку десятки дел дисквалифицированных чемпионов с мировым именем, сотни вынужденных защищать свое честное имя в судах — от презумпции невиновности остались лишь царапины на контейнерах для допинг-проб, да страницы из дневника беглого фармацевта с подвижной психикой Родченкова. От российских лыжников, биатлонистов, конькобежцев требуют доказать, что они невиновны. Сдав в этом году больше всех допинг-проб — 1240, мы до сих пор не услышали, есть ли у Международного олимпийского комитета претензии к тем, кто готовится к Олимпиаде в Пхёнчхане.
Впереди — рассмотрение дел в Международом спортивном арбитраже, иски о клевете в гражданских судах Канады в отношении автора памятного доклада господина Макларена, но какое это все имеет отношение к кульминационной точке в карьере любого профессионального спортсмена — Олимпийским играм? Вывести из состояния равновесия, скомкать подготовку к Играм в Пхенчхане, лишить лидеров сборной возможности выступать — имеет ли все это отношение к борьбе за чистоту спорта? Завтра мы получим ответ.
Подробности — видеоматериале.
Списанные как под копирку десятки дел дисквалифицированных чемпионов с мировым именем, сотни вынужденных защищать свое честное имя в судах — от презумпции невиновности остались лишь царапины на контейнерах для допинг-проб, да страницы из дневника беглого фармацевта с подвижной психикой Родченкова. От российских лыжников, биатлонистов, конькобежцев требуют доказать, что они невиновны. Сдав в этом году больше всех допинг-проб — 1240, мы до сих пор не услышали, есть ли у Международного олимпийского комитета претензии к тем, кто готовится к Олимпиаде в Пхёнчхане.
Впереди — рассмотрение дел в Международом спортивном арбитраже, иски о клевете в гражданских судах Канады в отношении автора памятного доклада господина Макларена, но какое это все имеет отношение к кульминационной точке в карьере любого профессионального спортсмена — Олимпийским играм? Вывести из состояния равновесия, скомкать подготовку к Играм в Пхенчхане, лишить лидеров сборной возможности выступать — имеет ли все это отношение к борьбе за чистоту спорта? Завтра мы получим ответ.
Подробности — видеоматериале.
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