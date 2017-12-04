В Москве собрались лидеры крупнейших волонтерских организаций России

Всероссийский форум добровольцев начал работу в Москве. В «Экспоцентре» собрались лидеры крупнейших волонтерских организаций и представители государственных органов. Их взаимодействие — одна из ключевых тем: в Госдуме сейчас готовится закон, регулирующий эту сферу.

26 волонтеры

Москва

Многие помнят, как в советское время студентов отправляли на картошку. Школьники регулярно ходили по подъездам и собирали макулатуру, сдавали металлолом. Субботники — это тоже разновидность советского волонтерства. А для организаций современных добровольцев в этом году выделили пятую часть всех президентских грантов.



Перед форумом волонтеров — не тех, кто приехал, а вообще — попытались посчитать. И вышло 7 миллионов человек по всей России. Цифра гигантская, но все-таки условная: кто-то помогает пару раз в месяц, а для кого-то волонтерство — почти как работа.



На стенд к волонтерам-медикам — это те, кто помогают в больницах с самыми простыми манипуляциями — заглянул замглавы президентской администрации. Сергей Кириенко рассказал про готовящийся закон о волонтерском движении. По его словам, это вовсе не попытка забюрократизировать людское желание помочь.



Многие больницы добровольных помощников пока боятся, и с этим недоверием пока не придумали, что делать. У сибирских волонтеров похожие проблемы: таких «тимуровцев» в наше время не всякий домой отважится позвать — пускать чужих все же страшно. Надежда, говорят волонтеры, исключительно на телевидение — правильных добровольцев должны знать в лицо.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Ивана Трушкина.

