«Мне было весело»: Улюкаев прокомментировал требование посадить его на 10 лет

Полмиллиарда рублей штрафа и 10 лет колонии — такое наказание просят назначить для Алексея Улюкаева. Процесс по делу
экс-министра, обвиняемого в получении крупной взятки, вступил в финальную стадию. Сегодня с весьма эмоциональной речью в зале заседаний выступил прокурор.
Прокурор обвинил бывшего федерального министра в корысти и подрыве авторитета государства. Сам Улюкаев назвал все происходящее провокацией и ложным доносом. Виновным в получении взятки он себя не признает. Аргументы сторон выслушал корреспондент НТВ Сергей Холошевский.
В Замоскворецкий суд Москвы Алексей Улюкаев приехал, как и в офис «Роснефти», без куртки. Посидев в уже знакомой многим позе за столом и не проронив ни слова, бывший федеральный министр стал слушать прения сторон. По мнению прокуроров, в ходе следствия вина Алексей Улюкаева полностью доказана. Эксперты обвинения установили что, в разговоре Сечина и Улюкаева в Гоа были признаки «предварительной договоренности о выполнении поручения и передаче предметов в оговоренном количестве и объеме».
Доказательства вины Алексея Улюкаева базируются на показаниях бывшего генерала ФСБ Олега Феоктистова. Показания самого главы «Роснефти», который так и не явился в суд, не были учтены из-за протеста защиты Улюкаева. Прокурор заявил, что пойманный с поличным министр попытался представить себя жертвой провокации, но это не так. Он, по словам прокурора, вообще катался как сыр в масле.
Борис Непорожный, прокурор: «Подсудимый использовал свою власть, чтобы потребовать взятку, чем опозорил власть и подорвать доверие к ней… Нуждался ли в деньгах? Он не только не испытывал материальных трудностей, а катался как сыр в масле».
В итоге прокурор снял обвинения в вымогательстве взятки и попросил назначить экс-министру 10 лет колонии строгого режима и штраф в 500 миллионов рублей. Кроме того, Улюкаева, по мнению обвинителя, следует лишить звания заслуженного экономиста, классного чина, ордена «За заслуги перед Отечеством» и других наград. В ответ адвокаты Улюкаева заявили, что показания Олега Феоктистова, на которых базируется обвинение, косвенные и неточные. Бывший генерал ФСБ не являлся свидетелем разговора Сечина с министром в Гоа. А Улюкаев вообще не мог требовать взятку, потому что решение о приватизации «Башнефти» к тому моменту уже было принято.
Тимофей Гриднев, адвокат: «Олег Феоктистов сам свидетелем не являлся, а только пересказал то, что услышал от Игоря Сечина. Его показания, таким образом, косвенные и неточные. Улюкаев не мог принимать решения по приватизации „Башнефти“. То есть он не мог требовать взятки от Сечина за положительное заключение».
В свою очередь, Улюкаев попросил суд оправдать его, а так же поручить Следственному комитету провести расследование о провокации взятки и ложном доносе. По его мнению, в результате этой операции акции «Роснефти» упали в цене. Требование обвинения приговорить его к 10 годам колонии экс-министр прокомментировал на выходе из суда.
Алексей Улюкаев, подсудимый: «Мне было весело…»
Прения сторон будут продолжены в Замоскворецком суде 7 декабря. Такое решение судья Лариса Семенова приняла из-за болезни одного из адвокатов Улюкаева.
В Замоскворецкий суд Москвы Алексей Улюкаев приехал, как и в офис «Роснефти», без куртки. Посидев в уже знакомой многим позе за столом и не проронив ни слова, бывший федеральный министр стал слушать прения сторон. По мнению прокуроров, в ходе следствия вина Алексей Улюкаева полностью доказана. Эксперты обвинения установили что, в разговоре Сечина и Улюкаева в Гоа были признаки «предварительной договоренности о выполнении поручения и передаче предметов в оговоренном количестве и объеме».
Доказательства вины Алексея Улюкаева базируются на показаниях бывшего генерала ФСБ Олега Феоктистова. Показания самого главы «Роснефти», который так и не явился в суд, не были учтены из-за протеста защиты Улюкаева. Прокурор заявил, что пойманный с поличным министр попытался представить себя жертвой провокации, но это не так. Он, по словам прокурора, вообще катался как сыр в масле.
Борис Непорожный, прокурор: «Подсудимый использовал свою власть, чтобы потребовать взятку, чем опозорил власть и подорвать доверие к ней… Нуждался ли в деньгах? Он не только не испытывал материальных трудностей, а катался как сыр в масле».
В итоге прокурор снял обвинения в вымогательстве взятки и попросил назначить экс-министру 10 лет колонии строгого режима и штраф в 500 миллионов рублей. Кроме того, Улюкаева, по мнению обвинителя, следует лишить звания заслуженного экономиста, классного чина, ордена «За заслуги перед Отечеством» и других наград. В ответ адвокаты Улюкаева заявили, что показания Олега Феоктистова, на которых базируется обвинение, косвенные и неточные. Бывший генерал ФСБ не являлся свидетелем разговора Сечина с министром в Гоа. А Улюкаев вообще не мог требовать взятку, потому что решение о приватизации «Башнефти» к тому моменту уже было принято.
Тимофей Гриднев, адвокат: «Олег Феоктистов сам свидетелем не являлся, а только пересказал то, что услышал от Игоря Сечина. Его показания, таким образом, косвенные и неточные. Улюкаев не мог принимать решения по приватизации „Башнефти“. То есть он не мог требовать взятки от Сечина за положительное заключение».
В свою очередь, Улюкаев попросил суд оправдать его, а так же поручить Следственному комитету провести расследование о провокации взятки и ложном доносе. По его мнению, в результате этой операции акции «Роснефти» упали в цене. Требование обвинения приговорить его к 10 годам колонии экс-министр прокомментировал на выходе из суда.
Алексей Улюкаев, подсудимый: «Мне было весело…»
Прения сторон будут продолжены в Замоскворецком суде 7 декабря. Такое решение судья Лариса Семенова приняла из-за болезни одного из адвокатов Улюкаева.
Комментарии