Комитет Госдумы единогласно поддержал запрет на вход в парламент СМИ-иноагентов

Комитет по регламенту поддержал запрет на доступ
СМИ-иноагентов в Думу и рекомендовал региональным парламентам принять такие же постановления.
Комитет Госдумы по контролю и регламенту единогласно поддержал запрет на посещение нижней палаты парламента представителей американских СМИ-иноагентов. Вынести проект постановления на обсуждение рекомендовано во вторник, в среду проект может быть рассмотрен на пленарном заседании Госдумы.
Комитет по регламенту также рекомендовал региональным парламентам применить такие же запреты на доступ СМИ-иноагентов.
Глава комитета Ольга Савастьянова уточнила, что запрет на доступ будет действовать только с момента признания СМИ иностранным агентом, передает «Интерфакс».
Ольга Савастьянова, глава комитета Госдумы по контролю и регламенту: «Проход будет запрещен с того момента, когда СМИ будет признано иностранным агентом, не когда кому-то этого захочется».
Савастьянова уточнила, что запрет нельзя будет обойти, использовав разовый пропуск в Думу.
Напомним, на прошлой неделе телеканал RT был лишен аккредитации в конгрессе США. В ответ в российской Госдуме предложили принять постановление, запрещающее посещать ее заседания представителям всех американских СМИ.
Владимир Путин 25 ноября подписал закон о статусе иноагентов для СМИ. Согласно этому документу, иностранными агентами признаются СМИ, которые получают финансирование от иностранных государств или организаций. Уведомления о регистрации в качестве иноагента, в частности, получили «Радио Свобода», «Голос Америки» и их совместный проект «Настоящее время». Это решение стало ответом на действия американских властей, которые внесли компанию T&R Productions LLC, обслуживающую RT America, в список иноагентов.
Комитет по регламенту также рекомендовал региональным парламентам применить такие же запреты на доступ СМИ-иноагентов.
Глава комитета Ольга Савастьянова уточнила, что запрет на доступ будет действовать только с момента признания СМИ иностранным агентом, передает «Интерфакс».
Ольга Савастьянова, глава комитета Госдумы по контролю и регламенту: «Проход будет запрещен с того момента, когда СМИ будет признано иностранным агентом, не когда кому-то этого захочется».
Савастьянова уточнила, что запрет нельзя будет обойти, использовав разовый пропуск в Думу.
Напомним, на прошлой неделе телеканал RT был лишен аккредитации в конгрессе США. В ответ в российской Госдуме предложили принять постановление, запрещающее посещать ее заседания представителям всех американских СМИ.
Владимир Путин 25 ноября подписал закон о статусе иноагентов для СМИ. Согласно этому документу, иностранными агентами признаются СМИ, которые получают финансирование от иностранных государств или организаций. Уведомления о регистрации в качестве иноагента, в частности, получили «Радио Свобода», «Голос Америки» и их совместный проект «Настоящее время». Это решение стало ответом на действия американских властей, которые внесли компанию T&R Productions LLC, обслуживающую RT America, в список иноагентов.
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