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    Комитет Госдумы единогласно поддержал запрет на вход в парламент СМИ-иноагентов

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    • Фото: Шалгин Александр / ТАСС
    Комитет Госдумы единогласно поддержал запрет на вход в парламент <nobr>СМИ-иноагентов</nobr>

    Комитет Госдумы единогласно поддержал запрет на вход в парламент СМИ-иноагентов

    Комитет Госдумы единогласно поддержал запрет на вход в парламент <nobr>СМИ-иноагентов</nobr>
  • Фото: Шалгин Александр / ТАСС

    • Комитет по регламенту поддержал запрет на доступ СМИ-иноагентов в Думу и рекомендовал региональным парламентам принять такие же постановления.

    Комитет Госдумы по контролю и регламенту единогласно поддержал запрет на посещение нижней палаты парламента представителей американских СМИ-иноагентов. Вынести проект постановления на обсуждение рекомендовано во вторник, в среду проект может быть рассмотрен на пленарном заседании Госдумы.

    Комитет по регламенту также рекомендовал региональным парламентам применить такие же запреты на доступ СМИ-иноагентов.

    Глава комитета Ольга Савастьянова уточнила, что запрет на доступ будет действовать только с момента признания СМИ иностранным агентом, передает «Интерфакс».

    Ольга Савастьянова, глава комитета Госдумы по контролю и регламенту: «Проход будет запрещен с того момента, когда СМИ будет признано иностранным агентом, не когда кому-то этого захочется».

    Савастьянова уточнила, что запрет нельзя будет обойти, использовав разовый пропуск в Думу.

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