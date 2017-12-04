Зюганов предложил Путину вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку

Геннадий Зюганов обратился к Владимиру Путину с предложением восстановить памятник главе Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади в Москве.
В тексте обращения, опубликованном на сайте КПРФ, Зюганов напоминает, что 20 декабря отмечается 100-летие создания ВЧК. По мнению лидера КПРФ, этот орган в свое время «заложил основу для системы государственной безопасности, до сих пор являющейся одним из важнейших элементов российской государственности». Сам же Дзержинский, считает Зюганов, на долгие годы вперед определил «облик сотрудников госбезопасности».
Геннадий Зюганов: «Его высказывание о том, что у чекистов должны быть „чистые руки, горячее сердце, холодная голова“, и поныне является нравственным эталоном для всех правоохранительных органов».
Зюганов также отмечает, что Дзержинский стал «одним из наиболее деятельных и успешных хозяйственных руководителей России», а также «одним из наиболее уважаемых политических деятелей ХХ века».
В связи с этим глава КПРФ и предлагает восстановить памятник Дзержинскому на Лубянской площади.
Геннадий Зюганов: «Убеждены, что возвращение в центр Москвы монумента человеку, ставшему символом честности и бескорыстия, будет способствовать формированию достойных морально-нравственных ориентиров нашего общества».
Добавим, что памятник Дзержинскому на Лубянской площади демонтировали в 1991 году. Сейчас скульптура находится в парке «Музеон».
Геннадий Зюганов: «Его высказывание о том, что у чекистов должны быть „чистые руки, горячее сердце, холодная голова“, и поныне является нравственным эталоном для всех правоохранительных органов».
Зюганов также отмечает, что Дзержинский стал «одним из наиболее деятельных и успешных хозяйственных руководителей России», а также «одним из наиболее уважаемых политических деятелей ХХ века».
В связи с этим глава КПРФ и предлагает восстановить памятник Дзержинскому на Лубянской площади.
Геннадий Зюганов: «Убеждены, что возвращение в центр Москвы монумента человеку, ставшему символом честности и бескорыстия, будет способствовать формированию достойных морально-нравственных ориентиров нашего общества».
Добавим, что памятник Дзержинскому на Лубянской площади демонтировали в 1991 году. Сейчас скульптура находится в парке «Музеон».
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